Projeto Turismo na Escola será inserido em colégios dos Campos Gerais

Representantes da Secretaria de Estado do Turismo e da Adetur Campos Gerais iniciaram nesta terça-feira (16) o levantamento de produtos e atrativos turísticos da região para elaboração de um material informativo que será distribuído nas escolas municipais. A proposta é inserir todas as instituições em um projeto-piloto que visa trabalhar o programa Turismo na Escola.

O projeto prevê que as escolas atuem com os alunos do 4º ano do ensino fundamental, despertando a reflexão sobre a importância da atividade turística e a valorização dos seus produtos turísticos enquanto fonte de emprego e renda.

Segundo o coordenador de Qualificação da Secretaria de Estado do Turismo, Anderson Muniz Canizella, o projeto já vem sendo implantado no Estado em alguns municípios, mas esta é a primeira proposta em âmbito regional.

“Entendemos que este é um projeto grandioso, de conscientização para o turismo. A intenção é trazer mudanças a médio e longo prazo”, disse. O Turismo na Escola já impactou alunos e professores nos municípios do Sudoeste do Estado em 2023 e neste ano estamos executando em Rio Negro e Quitandinha. Nos Campos Gerais, vamos trabalhar de forma diferenciada, com 11 municípios de maneira única, com o mesmo material”.

Por meio do projeto, os professores recebem uma qualificação da secretaria estadual para saber quais são os atrativos que podem ser explorados economicamente com o turismo e os benefícios dessas ações. Com isso, os docentes fazem trabalhos com os estudantes para que eles conheçam suas próprias regiões e atrativos turísticos e desenvolvam atividades práticas extracurriculares.

“As crianças são os maiores dispersores de conhecimento, e despertando o interesse dos estudantes pelo turismo começamos a trabalhar desde cedo para que cada vez mais o turismo seja o protagonista de geração de emprego e renda do futuro”, destaca o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes.

ADESÃO– De acordo com a gerente da Adetur, Karen Kobilarz, o trabalho acontece com os 11 municípios da região que integram o Mapa do Turismo Brasileiro. “Nossa proposta, enquanto Instância de Governança Regional, é envolver todos os municípios integrantes no Mapa do Turismo Brasileiro em ações que venham a valorizar a atividade turística”, explica.

O projeto deve ser implantado nas escolas em 2025. Neste ano, o trabalho da Secretaria, Adetur, Núcleos Regionais de Educação e prefeituras municipais refere-se à elaboração do conteúdo programático a ser ministrado junto às crianças nas escolas.

“Acreditamos que esse projeto trará excelentes resultados para o turismo dos Campos Gerais a médio e longo prazo. Com certeza, vai refletir no amadurecimento da região como destino turístico de excelência no bem receber e atender os turistas”, destaca o presidente da Adetur e empresário do setor, Guilherme Forbeck.