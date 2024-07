Partidos realizarão grande convenção para confirmar apoio à candidatura de Mariana Carvalho à prefeitura de Porto Velho

No próximo sábado, 27 de julho, ocorrerá em Porto Velho um evento marcante para a política local. As convenções do União Brasil, Republicanos e a federação partidária PSDB-Cidadania acontecerão na Talismã 21 a partir das 8h, e durante o evento, Mariana Carvalho será confirmada como candidata à prefeita. Analistas políticos sugerem que essa coligação será uma forte concorrente nas eleições municipais de 6 de outubro.

Mariana Carvalho, com uma trajetória política consolidada, busca expandir ainda mais a aliança partidária com a adesão de mais agremiações, buscando trazer uma nova dinâmica para a disputa eleitoral de 2024. A pré-candidata destacou a importância desse momento afirmando ser uma grande oportunidade de formar uma união que, desde sempre, quer o melhor para nossa cidade e o bem de todos os porto-velhenses. “Estou muito honrada e confiante em colocar meu nome à disposição do meu partido e da coalizão que deve ser formada. Tenho a certeza de que, juntos, poderemos transformar Porto Velho em uma cidade mais desenvolvida”, assegurou.

Estão confirmadas as presenças de diversas lideranças políticas, como Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil; o governador de Rondônia, Marcos Rocha; o vice-governador, Sérgio Gonçalves; o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves; e o deputado federal Maurício Carvalho, além de todos os presidentes estaduais dos partidos envolvidos, demonstrando a importância e o peso político do evento.

Apoio e estratégia política

Além de consolidar a candidatura de Mariana Carvalho, a convenção também será um momento para alinhar estratégias e reforçar o compromisso dos partidos com a campanha. As lideranças enfatizam a necessidade de união e colaboração entre os partidos para enfrentar os desafios das eleições com propostas de políticas públicas eficazes que atendam às demandas da população.

“A confirmação do apoio à candidatura de Mariana Carvalho a prefeita de Porto Velho representará a continuidade das ações em andamento na atual gestão do município, mas também traz uma nova perspectiva de desenvolvimento para nossa capital. Os partidos apostam na experiência e no carisma de Mariana para mobilizar os eleitores e garantir uma campanha pautada em propor soluções e projetos de transformação da cidade,” afirmou Aparício Carvalho, presidente regional do Republicanos.

O prefeito de Porto Velho e presidente estadual do PSDB, Hildon Chaves, disse que Mariana é uma liderança forte, com uma atuação política admirável e uma dedicação inquestionável ao desenvolvimento da cidade. “Acredito firmemente que essa coligação, formada por União Brasil, Republicanos e PSDB, além de outros partidos que deverão somar conosco, representa o melhor caminho para continuarmos avançando. Estamos unindo forças para construir uma cidade mais moderna e desenvolvida, onde todos os porto-velhenses possam ter orgulho de viver. Tenho a certeza de que Porto Velho continuará a trilhar o caminho do progresso, sempre colocando os interesses da nossa gente em primeiro lugar”, acentuou.

"Estamos vivenciando um momento histórico em nossa cidade. Essa aliança representa um avanço significativo para fortalecer a representação política e as propostas. A expectativa entre nossos correligionários é de grande entusiasmo, pois acreditamos que nosso apoio à candidatura de Mariana Carvalho à prefeitura de Porto Velho potencializa nossas forças e amplia nossa capacidade de promover mudanças positivas. Estamos confiantes de que ela é a melhor escolha para nos liderar rumo ao desenvolvimento e à inovação. A convenção servirá para um alinhamento estratégico, onde possamos discutir e definir ações concretas para uma campanha vitoriosa”, comentou o presidente regional do Cidadania, Raimundo Castro.

Por sua vez, o presidente municipal do Cidadania em Porto Velho, Cleberson Pacheco, ressaltou que a federação PSDB e o Cidadania tem muito a oferecer politicamente a Porto Velho. “Com a fusão, hoje a federação possui uma das maiores e melhores nominatas para a eleição municipal. Agimos certos em aceitar o convite feito pela Mariana Carvalho porque sabemos que ela possui o melhor projeto político para a capital”, ressaltou Pacheco.

Divulgação

Expectativas e desafios

Os desafios para a próxima administração municipal são muitos, desde a melhoria da infraestrutura urbana, como drenagem, asfaltamento e obras de contenção de alagações, até a ampliação dos serviços públicos essenciais. A coligação que será formada em torno do nome de Mariana Carvalho acredita que, com um trabalho conjunto e coordenado, será possível superar os obstáculos e promover um desenvolvimento equilibrado e inclusivo para Porto Velho.

A convenção, que está sendo considerada como a maior já anunciada para este ano eleitoral, marcará o início oficial de uma campanha que promete ser intensa e disputada. Segundo assessores, com o apoio de uma ampla base partidária e o engajamento de lideranças de vários setores comunitários e da sociedade, Mariana seguirá confiante rumo às eleições municipais, determinada a continuar fazendo a diferença na vida dos porto-velhenses.