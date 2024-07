Concurso Realeza Caipira agita a primeira noite do Arraial Cultural

O tablado da Arena dos Folguedos brilhou com tanta luz, festa e beleza nas apresentações dos participantes do concurso Realeza Caipira. O evento marcou a abertura do Arraial Cultural realizado nesta terça-feira, 16, no calçadão da Gameleira, em Rio Branco.

Apresentação rei e rainha mirim. Foto: José Caminha/Secom

Centenas de famílias prestigiaram o evento regado de muita cultura, comidas típicas, dança e diversão. O Arraial Cultural é uma realização do governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM) e vários órgãos e secretarias estaduais. O evento se encerrará no próximo domingo, 21 de julho.

Apresentação casal caipira. Foto: José Caminha/Secom

Representantes de diversas quadrilhas juninas da capital e do interior disputaram o concurso Realeza Caipira que escolheu o Rei e Rainha Mirim, Casal Caipira e Rainha da Diversidade.

Representantes de quadrilhas juninas da capital e do interior participaram do evento. Foto: José Caminha/Secom

De acordo com a presidente da Liga de Quadrilhas Juninas (Liquadrjac), Lene Santos, o evento contribui para promover a cultura acreana. “O concurso Realiza Caipira mantém viva as nossas tradições e contribui para o fortalecimento das quadrilhas juninas do Acre”, declarou.

Presidente da Liga das Quadrilhas Juninas do Acre, Lene Santos. Foto: José Caminha/Secom

Para o presidente da FEM, Minoru Kinpara, o primeiro dia de realização do evento foi um sucesso. “A festa começou muito bem, tivemos um público surpreendente, só por esse início já sabe que vem muita coisa boa aí”, declarou.

Quadrilhas juninas exaltam a cultura popular. Foto: José Caminha/Secom

A vencedora da categoria Rainha da Diversidade, Bianca Lins, da Quadrilha Malucos na Roça falou da emoção em se consagrar tricampeã estadual. “É uma sensação de alegria e dever cumprido, poder representar a minha quadrilha e levantar a bandeira da diversidade”, afirmou.

Apresentação de Bianca Lins. Foto: José Caminha/Secom

A Secretaria de Estado de Comunicação realiza a transmissão ao vivo no Youtube oficial do governo do Acre e Instagram em todas as noites do evento. Além disso, o Arraial Cultural contou com o apoio de intérprete de libras para a comunidade surda.

Os vencedores do concurso irão receber uma premiação em dinheiro no valor de R$ 1.500,00. Foram eles: Casal Caipira, Frank Costa e Nayra Sthéphanny, integrantes da quadrilha Malucos na Roça.

Coroação da rainha caipira. Foto: José Caminha/Secom

Casal Caipira Mirim, Kauane Silva e Nikolas Duarte, integrantes da quadrilha Matutos na Roça.

Vencedores da categoria Casal Caipira Mirim. Foto: José Caminha/Secom

Rainha da Diversidade, Bianca Lins, integrante da Quadrilha Malucos na Roça.

Vencedora da categoria Rainha da Diversidade. Foto: José Caminha/Secom

Confira a galeria de imagens