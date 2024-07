Porto Velho inicia, nesta quarta-feira (17), vacinação contra a dengue em crianças e adolescente de 10 a 14 anos

A Prefeitura de Porto Velho inicia nesta quarta-feira (17) a vacinação contra a dengue em crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, conforme determinação do Ministério da Saúde. O imunizante já está disponível nas unidades básicas de saúde da zona urbana e rural. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

A vacina contra a dengue chegou em Rondônia na última semana. A capital recebeu 8.846 doses. Esta é a primeira remessa do imunizante, encaminhada ao Estado pelo Governo Federal, desde o início da aplicação no Brasil, em fevereiro. A estratégia do Ministério da Saúde contemplou, primeiramente, municípios de grande porte com alta transmissão de dengue nos últimos 10 anos.

A vacinação contra a dengue busca a redução de hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções por dengue na população-alvo para a vacinação. Em Porto Velho, as aplicações seguem as diretrizes do Ministério da Saúde para garantir a eficácia e a segurança da vacinação.

A vacina contra a dengue poderá ser administrada simultaneamente com os demais imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, conforme informe técnico operacional da estratégia de vacinação contra a dengue em 2024.

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas

Para quem é a vacina?

Crianças e adolescentes de 10 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Para indicar essa faixa etária, o Ministério da Saúde se baseou nas taxas de hospitalização por dengue nos últimos 5 anos no Brasil.

Onde a vacina está disponível?

Nas unidades de saúde da rede municipal da zona urbana e rural, das 8h às 18h, exceto Vila Princesa, Areal da Floresta e Santo Antônio que atendem das 8h às 12h.

Veja aqui os endereços e horário de funcionamento de todas as unidades da zona urbana.

Para se vacinar, o paciente deve estar acompanhado do responsável, portando cartão do SUS ou CPF.