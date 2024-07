Tenda Família Cidadã atenderá a comunidade do bairro Três Marias em Porto Velho

O projeto Tenda Família Cidadã, atenderá, no próximo sábado (20), a comunidade do bairro Três Marias em Porto Velho. Esta é a 41º edição do projeto realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho. Os atendimentos na comunidade do bairro Três Marias acontecerão das 8h às 14h, na Escola Municipal 12 de Outubro, na rua América do Norte, 2455.

O atendimento será limitado por senha. As senhas serão entregues por ordem de chegada. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento ou de União Estável; RG e CPF; Foto 3x4; Comprovante de Endereço; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.

A ação oferta vários serviços e busca prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, através da inclusão de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, buscando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

SERVIÇOS

Emissão de Cadastro único (CadÚnico);

Emissão de Carteira do Idoso Federal;

Emissão de Passe Livre;

Emissão de 2ª via de Certidões e CPF;

Emissão de Carteira do Autista;

Solicitação do Programa Mamãe Cheguei;

Atendimento Psicossocial;

Emissão de ID Jovem;

Assessoria Jurídica;

Atendimento Oftalmológico;

Educação de Trânsito;

Emissão de Tarifa Social;

Energisa: desligamento, ligação nova, transferência de titularidade; negociação de dívidas, dentre outros.