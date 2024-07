Navegação noturna está suspensa devido ao baixo nível do Rio Madeira

A Prefeitura de Porto Velho informa que, devido ao baixo nível do Rio Madeira causado pelo período de estiagem, a navegação no período noturno está temporariamente suspensa.

A medida foi instituída pela Portaria nº 51/CFPV, de 11 de julho de 2024, emitida pela Capitania dos Portos de Porto Velho na semana passada. O nível do Rio Madeira na data de hoje (16/07) é de 3,34 metros.

A restrição se aplica ao trecho entre Porto Velho (RO) e Novo Aripuanã (AM), sendo proibida a navegação noturna para comboios e demais embarcações por prazo indeterminado. Durante o dia, as embarcações devem seguir as orientações específicas para navegar em condições de baixa profundidade. Em áreas críticas, é necessário redobrar a atenção com bancos de areia e pedrais.

Diante da situação, a Defesa Civil Municipal segue reforçando a importância do cumprimento dessas normas para garantir a segurança do tráfego aquaviário e evitar acidentes ambientais e vem trabalhando no monitoramento e assistência das regiões mais críticas.

A menor marca histórica foi 1,10 metro em 06 de outubro de 2023. Por conta da previsão do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), de que a seca pode ultrapassar os níveis de 2023, a Prefeitura da capital, através do decreto nº 19.800, de 08 de março de 2024, instituiu o Comitê de Gestão de Crise para o gerenciamento das ações inerentes à situação de prevenção para enfrentamento à iminente crise hídrica de 2024, de caráter emergencial decorrente da extrema seca e seus impactos. Em 8 de julho foi publicado o decreto nº 20.187, que dispõe sobre a situação de emergência ambiental, estabelecendo atividades e ações de socorro, bem como assistência às comunidades atingidas pelos efeitos da seca.