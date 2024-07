Governo de RO abre Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento do Brasil

Rondônia vai sediar, de 17 a 20 de julho, a 90ª edição do Fórum Nacional dos Secretários do Planejamento. O fórum do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento (Conseplan) é um evento que reúne os especialistas em planejamento do Poder Executivo de todas as regiões brasileiras, a fim de discutir o futuro do Brasil. O evento tem início nesta quarta-feira (17), com Reuniões dos Grupos Técnicos que acontecem no auditório de um hotel, na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 810, em Porto Velho. A abertura oficial está marcada para 9h de quinta-feira (18), no Teatro Guaporé, reunindo autoridades envolvidas no Fórum.