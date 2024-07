Hospital de Retaguarda registra aumento de 31,95% no número de cirurgias realizadas no primeiro quadrimestre de 2024

Para reduzir as filas de procedimentos cirúrgicos no estado, o governo de Rondônia tem investido no aumento de cirurgias nas unidades hospitalares. No primeiro quadrimestre de 2024, o Hospital de Retaguarda de Rondônia registrou um aumento de 31,95% no número de cirurgias realizadas, em comparação com o mesmo período de 2023.

O número de procedimentos cirúrgicos passou de 1.064 para 1.404, incluindo cirurgias gerais, tratamentos de hanseníase e traumas ortopédicos. Esse crescimento tem contribuído para o desafogamento dos leitos no Pronto Socorro João Paulo II e na diminuição das filas de espera para cirurgias no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância do trabalho de profissionais qualificados empenhados no atendimento à população. “Compramos o antigo Hospital Regina Pacis para dar suporte no período da pandemia. Hoje, o hospital funciona como retaguarda ao Pronto Socorro João Paulo II e se tornou referência em cirurgias. O estado tem realizado investimentos para ampliar ainda mais os serviços de saúde, para dar acesso e atender às necessidades dos cidadãos rondonienses,” ressaltou.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha explicou que, as principais demandas do Hospital de Retaguarda de Rondônia são de quadros de traumas causados por sinistros de trânsito. “A unidade possui foco em atendimentos ortopédicos, sendo um ponto de apoio para os traumas recebidos no Pronto Socorro João Paulo ll”, pontuou.

MEDIDAS

Ainda durante a pandemia, melhorias na infraestrutura dos hospitais do estado foram implementadas, visando diminuir a entrada de pacientes dos municípios nas unidades de saúde de Porto Velho, reduzindo assim, deslocamentos de pacientes e impulsionando o acesso à população.

O Compartilhando Saúde, projeto criado pelo governo de Rondônia, realiza repasses de recursos para as prefeituras dos municípios do estado para contratação de leitos cirúrgicos/clínicos, rede urgência e emergência, cirurgias eletivas gerais e ortopédicas, e atendimento materno infantil. Desde o início, em 2023, o projeto executou cerca de 7 mil cirurgias em todo o estado até o momento.