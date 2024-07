Programa fomenta boas práticas em prol da saúde dos servidores do sistema prisional

Para impulsionar boas práticas em prol da saúde dos servidores, foi implantando em julho de 2024, em Porto Velho, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde), com o objetivo de estudar e aperfeiçoar novas técnicas relacionadas à formação de graduação em saúde, por meio da integração entre ensino, serviço e comunidade, além de visar a qualidade de vida dos servidores. Para participar da iniciativa, foram selecionados 10 alunos do ensino superior da Universidade Federal de Rondônia (Unir), que serão orientados por tutores da instituição de ensino e preceptores de secretarias municipais e estaduais de Rondônia.

O programa, lançado pelo Ministério da Saúde, é desenvolvido pela parceria entre a Unir, Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e terá atuação direta na Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Gerência de Saúde (Gesau) e através do Núcleo de Atenção ao Servidor (Nas). No projeto de extensão estão inseridos estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Psicologia e Libras, escolhidos através de processo seletivo realizado pela Semusa. Os 10 graduandos do Pet-Saúde ficarão divididos na sede do Núcleo de Atenção ao Servidor, na Penitenciária Feminina e na Escola Estadual de Serviços Penais (Esep).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “os investimentos injetados em iniciativas e programas voltados para a saúde, complementam a promoção de qualidade de vida à população e ao servidor público.”

Alunos visitaram o Centro de Detenção Provisória de Porto Velho

PET-SAÚDE

O projeto possui a duração de dois anos e vai ocorrer de 2024 a 2026. Além de outras atividades, serão realizadas visitações e apresentações à Sejus, desde o organograma da secretaria, como também apresentação da Casa de Detenção Provisória de Porto Velho (Urso Branco) e do programa de ressocialização para as pessoas privadas de liberdade “Fazenda Futuro“.

Pela Sejus, foram selecionadas para serem preceptoras dos alunos, a enfermeira da Gesau, Karla da Silva Guimarães Rocha; e a enfermeira da Penitenciária Estadual Suely Maria Mendonça, Rosileide Rodrigues Macedo, responsáveis por cuidar, orientar e zelar pelos 10 universitários da Unir, participantes do projeto Pet-Saúde.

Para o secretário da Sejus, Marcus Rito, o compartilhamento de conhecimento e informações entre os jovens universitários e os profissionais atuantes é de grande importância e se tornam ferramentas essenciais para fortalecer a saúde e bem-estar de todos os participantes.