Festival Atsa Puyanawa se inicia nesta quinta e promete imersão na cultura indígena

A Terra Indígena Puyanawa, em Mâncio Lima, onde vivem cerca de 750 pessoas, prepara-se, mais uma vez, para ser o palco de um dos principais eventos indígenas do Acre: o Festival Atsa Puyanawa. Em sua sexta edição, a festividade vai se consolidando como tradição e promete uma verdadeira imersão na cultura indígena.

Festival Atsa Puyanawa terá inicio nesta quinta-feira, 18. Foto: Marcos Santos/Secom

Neste ano, o 6º Festival Atsa Puyanawa, tem início na próxima quinta-feira, 18, estendendo-se até terça-feira, 23. O evento tem a presença confirmada de pessoas dos estados de Goiás e do Rio de Janeiro e de países como a Bélgica e dos Estados Unidos, aquecendo o setor do turismo.

Na última edição, cerca de 4 mil litros de caiçuma foram consumidos. Foto: Marcos Santos/Secom

Danças e músicas tradicionais, pinturas corporais, comidas e bebidas típicas, caminhada na floresta, banho de medicinas, desfiles e artesanato são algumas das atrações do festival. Nesta edição, cinco mil litros de caiçuma, bebida de origem indígena produzida à base de macaxeira, estão sendo preparados.

Festival fortalece e celebra a cultura indígena. Foto: Marcos Santos/Secom

O titular da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Marcelo Messias, destacou que o governo do Estado tem investido e apoiado os festivais indígenas no Acre. “O etnoturismo tem crescido bastante e tem ocupado um espaço gigantesco. Agora vamos ter a abertura de um dos principais festivais indígenas e temos a certeza que será fantástico”, disse.

“O governo do Estado investe e apoia esses festivais”, diz secretário Marcelo Messias. Foto: Marcos Santos/Secom

“Quero convidar a população para estar em nosso festival. Quem chegar aqui será muito bem recebido. O convite está lançado para as pessoas que queiram participar dos rituais tradicionais, celebrar da vida e da natureza nesses seis dias junto com o Povo Puyanawa”, afirmou o cacique Joel Puyanawa.

Joel Puyanawa é cacique do Povo Puyanawa. Foto: Marcos Santos/Secom

O 6º Festival Atsa Puyanawa é uma realização da Associação Agroextrativista Puyanawa do Barão e Ipiranga (AAPBI) e conta com o apoio do governo do Acre, por meio da Sete e da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).