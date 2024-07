Projetos de ressocialização de Rondônia são apresentados à comitiva do Acre

O modelo na gestão de ressocialização no sistema prisional em Rondônia foi apresentado a uma comitiva do estado do Acre, composta por representantes do sistema de justiça, projetos desenvolvidos nas unidades prisionais dos municípios de Buritis e Vilhena. A visita, realizada pela Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) e acompanhada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF) do sistema carcerário, aconteceu na quinta-feira (11).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ter o estado como inspiração para outros governos é gratificante, e demonstra o resultado dos investimentos e ações que vêm sendo desenvolvidas e que se consolidam através deste reconhecimento. “Recentemente, tivemos uma comitiva do Maranhão que veio, especialmente, conhecer o projeto Pintando a Liberdade. São os projetos da gestão estadual sendo reconhecidos pelo país”, ressaltou.

Durante a visitação foram apresentados os seguintes projetos:

Buritis – Projeto Novo Olhar : oferece a utilização de mão de obra reeducanda para limpeza, manutenção e conservação do município, em convênio firmado com a prefeitura;

Vilhena – Projeto Semear e Ressocializar : utiliza mão de obra reeducanda para manutenção, limpeza e conservação de ambientes públicos, por meio de convênio com a prefeitura do município

Buritis e Vilhena – Fábrica de Artefato de Concreto: produz itens em concreto para a construção civil.

Segundo o gerente de Reinserção Social da Sejus, Fábio Recalde, enquanto percorriam as unidades foi apresentado aos participantes da comitiva como funciona cada projeto, desde a sua idealização até a implantação, para que as boas práticas de Rondônia contribuam com o trabalho de ressocialização nos demais estados.