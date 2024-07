Projeto de Educomunicação, na UNIR, conclui terceira turma em Porto Velho

O projeto de extensão Educomunicação nas Escolas da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) encerrou a primeira fase de atividades do primeiro semestre de 2024, com a formação de 12 estudantes do Ensino Fundamental da Escola Santa Marcelina, conveniada à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em Porto Velho.

Está é a terceira turma formada na ação extensionista em Porto Velho, que já passou pelas escolas Marcos de Barros Freire, no bairro Ronaldo Aragão; e Maria de Nazaré, no bairro Eldorado, em Porto Velho, atingindo um público de 52 estudantes e profissionais da Educação Básica, em 2023.

O objetivo do projeto é estimular o debate sobre educação e produção midiática com ênfase na comunicação para a cidadania, e iniciar o processo de criação de redes de educomunicadores nas escolas participantes, para fortalecimento de práticas colaborativas e co-participativas nas unidades escolares da rede pública de ensino.

Divulgação

De abril a julho, a turma da escola Santa Marcelina participou de discussões conceituais sobre combate à desinformação, conceitos relacionados à educomunicação e também da produção de conteúdo informativo com utilização de celulares e softwares gratuitos. Os encontros aconteceram no Laboratório de Informática e no bosque da escola, todas as quintas-feiras, com facilitação de seis estudantes dos cursos de Letras, História, Pedagogia e Jornalismo da UNIR. Ao final do projeto, foram apresentadas reportagens audiovisuais elaboradas integralmente pelos/as estudantes, desde a pesquisa de temas, pauta, captura de imagens, gravação de entrevista e off à edição, com enfoque em temas relacionados à educação e cidadania.

Para a professora Liliane Cavalcante, responsável por acolher o projeto na escola Santa Marcelina, o conteúdo discutido e praticado nos encontros foi enriquecedor não apenas no contexto tecnológico, mas para a formação cidadã dos estudantes e em suas relações uns com os outros.

A acadêmica Thay Flores, do curso de Pedagogia da UNIR, está na sua primeira participação no projeto. Ela comemora o resultado da terceira edição: “essa turma é muito engajada com os temas e com a colaboração entre eles. Fiquei muito feliz em participar, trocando ideias com todos e vendo o quanto temos a ganhar utilizando os meios de comunicação de maneira crítica, responsável e colaborativa”.

Divulgação

Para o estudante João Emanoel Souza Bento, do 9° ano, essa foi uma oportunidade interessante de conhecer outras formas de pesquisar conteúdos: “eu fiz uma pauta sobre a reabertura da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e precisei entender o contexto histórico e os motivos para o fechamento de lá. Quando eu fiz essa pesquisa, foi diferente, porque eu estava pesquisando de um jeito mais preocupado em como eu iria repassar essa informação para o público”. Já para Maria Gabrielle Cavalcante Ramos, do 9° ano, o curso “foi uma forma de aprender conteúdos importantes para repassar para outras pessoas, sempre valorizando as nossas experiências e a preocupação com as informações verdadeiras.”

As pautas elaboradas pelos/as estudantes tiveram como temas: a reabertura da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a alimentação saudável na cantina da escola, acessibilidade na escola e o projeto de doações de cabelo e sangue para pacientes do Hospital do Amor de Porto Velho.

Sobre o projeto - O projeto de extensão Educomunicação nas Escolas é uma ação do Grupo de Pesquisa e Extensão Rádio Educação e Cidadania [REC], com edital de chamamento publicado no mês de fevereiro de cada ano no site www.rec.unir.br e perfil @rec.unir no Instagram.

São atendidas duas escolas por ano, sendo uma em cada semestre. As escolas interessadas, preferencialmente da rede pública ou conveniada, devem preencher o formulário para agendamento de visita e entrevista com os gestores das unidades.

A ação é vinculada ao Programa de Extensão Educomunicação Rondônia (PEducom/RO) da UNIR, do Departamento Acadêmico de Comunicação (Dacom). A coordenadora do PEducom/RO, professora Evelyn Morales, explica que “esses projetos são oportunidades valiosas e urgentes sobre o modo como os/as jovens percebem e utilizam as redes sociais, facilitando as trocas de ideias e experiências acerca dos processos de produção colaborativa e solidária de conteúdo informativo sobre as escolas e a comunidade do entorno”.

Conheça mais em @rec.unir (Instagram) ou entre em contato com a equipe do projeto no email [email protected].