Projeto de revitalização “Salas-Temáticas” da Escola Mariana impulsiona sentimento de pertencimento nos estudantes

No período de 7 a 12 de julho, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mariana, localizada em Porto Velho, realizou a edição 2024 do Projeto “Salas-Temáticas”, por meio do qual, anualmente, a comunidade escolar se reúne para revitalizar as salas de aula de acordo com a temática das disciplinas ministradas. Este ano, o projeto promoveu mudanças na localização e pintura das salas de aula, beneficiando cerca de 738 alunos e 51 servidores (da direção à portaria).