Em Porto Velho, saiba o que fazer quando perder o cartão ComCard

Os usuários que utilizam o serviço de transporte coletivo da cidade e que perderam o seu cartão de acesso de embarque ComCard, que torna o processo mais rápido, evitando filas e agilizando a entrada nos ônibus, podem resolver o problema seguindo alguns passos. O primeiro deles é bloquear o cartão imediatamente.

Em caso de perda, o usuário deve entrar em contato com a central de atendimento através do número 0800 591 5067 (Falecom), ou se dirigir a um dos pontos de atendimento para realizar o bloqueio do cartão. É necessário ter em mãos o número do seu ComCard e/ou número do CPF do usuário cadastrado.

Após o bloqueio, o próximo passo é solicitar um novo ComCard nos pontos de para continuar utilizando o serviço. Para a emissão da 2ª via, é cobrado uma taxa de R$ 22,50 somente em dinheiro.

O saldo do cartão perdido será transferido para o novo cartão assim que ele for emitido, desde que o usuário esteja com os dados corretamente cadastrados no sistema.

BENEFÍCIOS

Com o ComCard Cidadão, que pode ser feito por qualquer pessoa, o usuário que pagaria R$ 6,00 no dinheiro passa a pagar R$ 4,50 com o cartão.

Nos postos, é possível realizar o bloqueio e solicitar um novo cartão

Além de tornar o acesso de entrada mais eficiente nos transportes coletivos, usuários de determinadas categorias, como estudantes, têm direito a descontos nas tarifas.

O ComCard estudante garante a passagem com 50% de desconto. Existem ainda as categorias de ComCard Melhor idade, concedido para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e ComCard Acessibilidade destinado às pessoas com deficiência (PCD) ou para o acompanhante de PCD, quando recomendado pelo médico. Além dos descontos, o cartão facilita o pagamento evitando problemas com o troco.

Nos postos, é possível realizar o bloqueio e solicitar um novo cartão, além de receber todas as orientações necessárias.

PONTOS DE ATENDIMENTO

– Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), localizado na rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1710, bairro JK, zona Leste, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 13h30;

– Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), localizada na av. General Osório, 81, Centro, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 13h30;

– Tudo Aqui, situado na av. Sete de Setembro, 830, Centro, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.