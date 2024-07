Sine Municipal divulga 52 novas vagas de emprego em Porto Velho

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), através do Sine Municipal de Porto Velho, divulga 52 vagas de emprego na capital. São diferentes áreas e pré-requisitos, possibilitando à população a entrada ou retorno ao mercado de trabalho.

As vagas são as seguintes: Empregada doméstica (5); auxiliar de serviços gerais (1); pedreiro (4); apontador de obras para pessoa com deficiência (1); auxiliar administrativo (3); estoquista (1); estagiário de direito (1); auxiliar de cozinha (3); analista de departamento pessoal (1); atendente comercial (4); vendedor externo (3); auxiliar de marketing (1); assistente de marketing (1); supervisor de atendimento (1); supervisor de vendas (1); operador de retroescavadeira (1); mecânico em geral (3); enfermeira (4); recepcionista (4); copeira (1); camareira (1); auxiliar de serviços gerais para pessoa com deficiência (3); estagiário de engenharia elétrica (1); representante comercial (1); eletricista (1); auxiliar de eletricista (1).

No site é possível ter as informações completas e submeter o currículo na vaga desejada: https://www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas.

Endereços

Outra forma de se candidatar às vagas é comparecendo pessoalmente ao Sine Municipal com currículo, documento de identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho em mãos, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, nos endereços: rua General Osório, 81, Centro, ou na Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, 1706, Zona Leste.

Informações

Mais informações de vagas podem ser obtidas através dos números: (69)98473-3411 e (69) 98473-5957.