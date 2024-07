Mais de 1,5 mil pessoas se qualificaram em cursos gratuitos de turismo no Paraná

Em diversas regiões do Paraná, mais de 1,5 mil pessoas se qualificaram em cursos voltados para a área de turismo. As vagas integram o Turismo em Foco, programa da secretaria estadual do Turismo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senac-PR) e Fecomércio.

Desde 2022, são ofertadas capacitações nas modalidades de Ensino a Distância (EaD) e presencial em mais de 20 cursos gratuitos em diferentes áreas de atuação. As vagas foram abertas em 33 municípios, para 58 turmas, levando em conta a necessidade de cada região.

“Para que um turista sinta vontade de visitar o Paraná e também sinta vontade de voltar ou indicar o Estado a outras pessoas, é preciso que a experiência dele seja a melhor possível e o atendimento a esse turista é um dos principais pontos de referência. A capacitação é fundamental para quem atua nessa área”, destaca o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes.

Um dos cursos ofertados foi “Ferramentas de Marketing Digital”, nas cidades de Londrina, Campo Mourão, Paranaguá, União da Vitória, Medianeira e Loanda. Uma das alunas é Adriana Barbazeli da Silva, moradora do município. Ela trabalha como assistente administrativo e faz faculdade de Gestão em Turismo.

“Acredito que os conteúdos desse curso vão me ajudar na jornada profissional, como atingir meus clientes, melhorar a venda do meu produto e induzir meu cliente a querer o meu produto. Eu não tinha recurso para fazer esse curso antes, então foi muito bom ter esse acesso gratuito”, disse.

VALORIZAÇÃO- O chefe do Núcleo Regional de Loanda da Secretaria do Turismo, Arno Ravache, ressalta que essa era uma demanda dos profissionais do setor na região nessa era digital. “Eles oferecem conhecimentos sobre como se conectar com o público e realizar vendas pelas plataformas digitais de produtos e serviços do turismo”, destacou.

Ainda de acordo com ele, todos os cursos ofertados pelo Turismo em Foco ajudam a impulsionar o crescimento econômico local. “Para os alunos, os cursos abrem oportunidades de carreira em um setor que está em crescente expansão”, completou Ravache.

Turismólogo e estudante de História, Ytalo Augusto Rosa dos Santos trabalha na área do turismo em Paranaguá há oito anos e afirma que essa é a primeira vez que se depara com curso de guia de turismo. “Antes os cursos eram somente em Curitiba, mesmo com alta demanda aqui no Litoral. O curso Qualificação de Roteiros é uma oportunidade para muitos que vivem aqui”, disse.

Guia de turismo é uma profissão certificada, com cadastro do profissional no Cadastur – sistema do Ministério do Turismo –, e assim é possível atuar nesse segmento com a organização de roteiros, condução de grupos, e outras atividades. Foi com o objetivo de se regularizar que Juliano Neves, que atua com o turismo em Paranaguá desde 2021, buscou o curso.

“Não ter essa formação impacta negativamente no mercado de trabalho e é por isso que busquei essa formação do Senac. Eu já atuo com a condução de turistas, atuei na última edição do Verão Maior Paraná e no receptivo aos passageiros do navio de cruzeiros na temporada. Mas foi ali que eu despertei para a necessidade de me especializar ainda mais”, destacou.

INSCRIÇÕES- Os cursos do Turismo em Foco e do Senac são ofertados de maneira gratuita e ainda possuem vagas abertas. As informações estão disponíveis no site da Secretaria de Estado do Turismo, na aba Qualificação . No mesmo endereço também são mostrados cursos de outras instituições, com especializações que têm relação com o setor.

CRESCIMENTO- As capacitações vêm ao encontro do crescimento dos serviços das atividades do turismo no Paraná. Nos cinco primeiros meses do ano, a atividade teve alta 4,8% no Estado, com o quinto melhor desempenho do País, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Paraná registrou o quarto maior crescimento do País em 2024, com aumento de 10,1% entre maio e janeiro. No mesmo período, o Brasil teve alta de 9,6%.