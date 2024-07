Ieda Chaves participa de café da manhã e estreita relações com apicultores em Porto Velho

Com a proposta de estreitar laços e discutir avanços do setor da apicultura, a Associação dos Apicultores e Meliponicultores da Amazônia (Apama) promoveu, no último domingo (14), um café da manhã em homenagem aos seus registrados. O evento contou com a presença da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), que detém o título de “Madrinha dos Apicultores”. Para ela, o encontro foi um marco para reafirmar compromissos considerados essenciais à cultura do mel.

Durante o encontro, a parlamentar destacou a importância do setor no desenvolvimento econômico do Estado. "A apicultura é uma atividade essencial à geração de renda e ao desenvolvimento sustentável. Nosso objetivo é apoiar e fortalecer esse grupo para que possam contribuir ainda mais com a economia de Rondônia", afirmou Ieda Chaves.

De acordo com o presidente da Apama, Carlos Pascoal Dobre, o café da manhã também proporcionou um espaço para que os apicultores compartilhassem suas experiências e desafios, promovendo um diálogo aberto e produtivo com a deputada. “A troca de ideias e o fortalecimento das parcerias sempre são pontos altos deste tipo de atividade e, desta forma, consolidamos o compromisso mútuo com o progresso da apicultura em Porto Velho”, comentou.

Reforço das potencialidades

É de conhecimento público que a pauta do desenvolvimento econômico é uma das principais bandeiras de atuação de Ieda Chaves. No dia a dia, ela costuma defender as potencialidades e o fortalecimento dos setores considerados essenciais na geração de emprego e renda.

“Recentemente, destinei uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil à Apama para reforçar as potencialidades da cadeia produtiva do mel em nosso Estado. A entidade fez a aquisição de 400 caixas de apicultura Langstroth, compostas por ninhos, melgueiras e quadros. A produção de mel está a todo vapor, contribuindo com a vida de muitas famílias”, reiterou a parlamentar.

Homenagem

Em reconhecimento ao seu apoio contínuo, Ieda Chaves foi agraciada com um Certificado de “Madrinha dos Apicultores”, entregue pela Apama. A homenagem simboliza a gratidão dos apicultores pela dedicação e apoio dado à entidade ao longo do tempo.