3º Concurso Prêmio Inovações na Gestão Educacional vai reconhecer o trabalho de equipes na Rede Municipal de Porto Velho

Tendo como principal motivação valorizar, disseminar e premiar o trabalho de equipes gestoras da Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), instituiu o Prêmio Inovações na Gestão Escolar, através da Portaria nº 314 de 22 de agosto de 2022. Em 2024, a 3ª edição incluiu gestões nos Centros de Artes e nas Bibliotecas Municipais, contemplando a educação como um todo na Capital.

"Lançamos o Edital no final da semana passada para estruturar a implementação do concurso com essa inclusão de mais aparelhos da educação municipal, já que a ideia vem melhorando o ambiente escolar, influenciando servidores a produzir qualidade na educação de alunos e colaboradores. Vamos colocar os três centros de arte e cultura escolar e as duas bibliotecas junto às escolas em um patamar de organização que vai abraçar da melhor forma a comunidade escolar", comentou a secretária de educação, Gláucia Negreiros.

A secretária acrescenta ainda que, assim como o prêmio Boas Práticas é voltado para professores, o prêmio Inovações na Gestão Escolar serve para impulsionar a engrenagem desses ambientes escolares de forma inteligente, só que com o foco direto nas iniciativas da equipe gestora. "Tudo isso sob a supervisão de profissionais experientes nas comissões avaliadoras, pois para garantir a validade e legitimidade das etapas do concurso, desde a primeira edição são instituídas, através de portarias, três comissões, sendo elas: Comissão Gestora; Comissão Organizadora e Comissão Avaliadora, responsáveis pela gestão, operacionalização e avaliação das etapas previstas no Edital", explicou.

AVALIAÇÃO

"A avaliação e seleção dos projetos inscritos são pautadas em observância aos seguintes princípios da eficácia e da eficiência, considerando os indicadores que impactam de maneira inovadora os serviços prestados à comunidade escolar, definidos por categorias de atuação, demonstrando desempenho nas seguintes categorias: Gestão Pedagógica, Gestão das Relações com a Comunidade Escolar, Gestão do Ambiente Organizacional e Informações e Gestão Financeira", completou Juliene Rezende, diretora de Políticas Educacionais da Semed.

INSCRIÇÕES

As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (15) e seguem até a meia-noite do dia 15 de agosto.

PREMIAÇÃO

A premiação dos vencedores será realizada durante o Congresso Municipal de Educação de 2024. As equipes gestoras vencedoras serão premiadas com uma viagem interestadual, com objetivo de realizarem visitas técnicas à Secretaria Municipal de Educação local, escolas municipais, laboratórios Itinerantes e escola de formação continuada, a fim de conhecerem as práticas educacionais exitosas do Município.