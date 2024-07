Em audiência pública, TRE-RO debate metas nacionais do Poder Judiciário em parceria com TJRO e TRT-14

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) realizou na última quarta-feira (10) de uma audiência pública conjunta com o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) e o Tribunal do Trabalho da 14ª Região (RO/AC).

O objetivo do evento foi formular as Propostas de Metas Nacionais do Poder Judiciário para 2025, ouvindo sugestões de representantes do sistema de Justiça e da sociedade. A audiência foi realizada de forma híbrida, com transmissão ao vivo pelo canal dos tribunais no YouTube.

Na abertura, Márcio Nogueira, presidente da OAB-RO, destacou a importância de ouvir todos os atores do sistema de justiça. Ele afirmou que a audiência contribuirá com formulações relevantes para uma justiça que toca na vida do cidadão.

A mesa de abertura contou com a presença da vice-presidente do TRT14, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, do juiz secretário-geral do TJRO, Rinaldo Forti Silva, e do juiz auxiliar de gestão de metas do TRE-RO, Guilherme Ribeiro Baldan.

A desembargadora Maria Cesarineide destacou que a realização da audiência estimula uma cultura de participação nos tribunais, permitindo que magistrados, servidores e cidadãos expressem suas opiniões para aprimorar a justiça.

O juiz Guilherme Baldan enfatizou a finalidade da audiência em ouvir a sociedade para estabelecer as metas do próximo ano, e o juiz Rinaldo Forti Silva pontuou que metas são sonhos com prazos determinados, portanto, essenciais para guiar a qualquer instituição que pretenda alcançar bons resultados.

Durante a audiência, foram apresentados dados estatísticos sobre o cumprimento das metas do Poder Judiciário e abertas sugestões para as metas de 2025. Participantes online também puderam contribuir com sugestões.

A secretária judiciária do TRE-RO, Áurea Cristina Saldanha, apresentou e submeteu aos participantes as metas, que são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aplicáveis à Justiça Eleitoral, são elas:

META 1: Julgar mais processos que os distribuídos;

META 2: Julgar os processos mais antigos;

META 4: Priorizar os julgamentos dos crimes contra a administração pública, improbidade administrativa e ilícitos eleitorais;

META 9: Estimular a inovação no Poder Judiciário.

Todas as opiniões e manifestações dos participantes presenciais e virtuais, serão reunidas e anexadas à ata da audiência pública, que será disponibilizada nos próximos dias por meio dos sites dos tribunais. Essas sugestões serão enviadas ao CNJ e poderão compor as metas válidas para todo o país no ano que vem.

