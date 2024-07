Docentes da UNIR contemplados recebem cartão pesquisador

Na sexta-feira (12) foi realizada no auditório da UNIR-Centro, em Porto Velho, a cerimônia simbólica de entrega do cartão pesquisador. O evento híbrido promoveu a entrega simbólica dos cartões aos primeiros 22 pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) contemplados pela política de fomento. A utilização do cartão possibilitará aos pesquisadores terem mais autonomia para realizar compras e pagamentos, como emissão de passagens e aquisição de materiais, entre outros.

Na cerimônia, a reitora Marília Pimentel pontuou: “Estamos muito felizes por termos conseguido concretizar essa política, e isso é somente o início, pois outros editais virão. Agradeço a todas as pessoas que contribuíram com o processo para realização desse projeto. É importante dar visibilidade a esse trabalho também.”

Para o professor Rafael Fonseca de Castro, do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação (Daced), o cartão agilizará o desenvolvimento dos projetos, pois parte dos professores já estão habituados à ferramenta, que é similar ao cartão da Capes, segundo ele. “No nosso caso do PPGE [Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Rondônia], um projeto que tem internacionalização com a Colômbia e com o México, esses recursos vão nos ajudar muito a dar um incremento nessa área de avaliação, que é muito importante da Capes, justamente a área de internacionalização”, disse.

E a professora Juliana Pavan Zuliani, do Departamento Acadêmico de Medicina (Depmed), também contemplada com o cartão pesquisador, compartilha da mesma ideia de que o cartão trará praticidade para os pesquisadores: “Com o cartão pesquisador há uma facilidade maior de gestão do recurso financeiro concedido aos pesquisadores. Traz facilidade na aquisição de insumos e também na prestação de contas do pesquisador por meio dos extratos bancários, que são possíveis de o próprio pesquisador emitir e realizar sua prestação de contas de forma individual.”

Cartilha

Recentemente foi lançada pela Propesq a Cartilha do Cartão Pesquisador com o objetivo de auxiliar os interessados e pesquisadores contemplados a compreenderem os procedimentos de uso e gestão do cartão. Ela possui uma linguagem acessível e simplificada e pode ser observada na íntegra aqui . A cartilha detalha os critérios e procedimentos estabelecidos para a concessão do Cartão Pesquisador, sua utilização e prestação de conta.

Próximos editais

Para o segundo semestre de 2024 já estão previstos mais quatro editais de fomento para pesquisas nas áreas “Étnico-raciais”, “Povos originários”, “Mulheres na ciência” e “Gênero e sexualidade LGBTQIA+”, que ofertarão juntos mais 15 bolsas para pesquisadoras e pesquisadores da UNIR. A previsão da Propesq é que os editais sejam publicados até outubro.

A primeira seleção para utilização do Cartão Pesquisador foi realizada no ano passado, por meio de dois editais de fomento internos: 1) Universal de Apoio à Pesquisa (nº003/2023/Dpesq/Propesq/Unir), que ofertou 17 bolsas, e 2) Programa de Apoio ao Fortalecimento para a Consolidação e Internacionalização da Pós-Graduação (nº04/2023/Dpesq/Propesq/Unir), com 5 bolsas.

Cartão Pesquisador

Também denominado Cartão BB Pesquisa, o Cartão Pesquisador é um cartão bancário de pagamento, emitido em nome da Unir, com identificação do portador (pesquisador), que opera com função crédito e tem como limite o valor de cada parcela recebida ou o valor total aprovado para o projeto de pesquisa. Destina-se à aquisição e à contratação de bens, insumos e serviços, de acordo com as regras de cada edital. Trata-se, portanto, de uma política de financiamento e apoio ao desenvolvimento de programas, projetos ou atividades de pesquisa na UNIR, que tem como finalidade contribuir para a efetividade dos projetos de pesquisa, custeando as ações planejadas e aprovadas pelos editais de fomento.