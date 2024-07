Ponte de Guaratuba e duplicação em Foz do Iguaçu vão transformar o turismo

As obras da Ponte de Guaratuba e da duplicação da BR-469, conhecida como Rodovia das Cataratas, vão transformar o turismo do Paraná nos próximos anos. No ano passado o Estado já recebeu 791 mil turistas estrangeiros e figurou como um dos principais destinos internacionais do Brasil. O Paraná também encerrou 2023 com crescimento de 11,6% no setor de turismo, segundo melhor indicador do País. A expectativa com as obras, que promovem mais infraestrutura, é atrair ainda mais visitantes e investimentos privados.

No Litoral, a temporada de shows e de cruzeiros internacionais promovidos pelo Governo do Paraná vai ganhar mais turistas com a obra que conecta de maneira definitiva as cidades de Matinhos e Guaratuba. É uma intervenção tão emblemática que chegou a entrar na Constituição do Estado. Em Foz do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu, reconhecido como a principal atração da América Latina, está ganhando uma nova “porta de entrada” para facilitar o deslocamento dos milhões de turistas que visitam as Cataratas do Iguaçu todos os anos.

As obras na ponte estão a pleno vapor. Ela já atingiu marca de 11% de execução na medição mais recente, de junho. Os serviços estão concentrados na implantação das estacas da infraestrutura, na margem de Guaratuba, com mais de 200 funcionários trabalhando na obra . No total, 64 estacas que pesam em média 470 toneladas serão fixadas ao longo do percurso, a maior parte dentro da água. Também estão em andamento as campanhas de monitoramento da fauna e da flor a.

Orçada em R$ 386,9 milhões, a construção tem prazo de 24 meses para a conclusão. A ponte terá duas pistas em cada sentido, além de duas faixas de segurança, barreiras rígidas de concreto para prevenção de acidentes, calçadas com ciclovia e guarda-corpos nas extremidades.

Em Foz do Iguaçu, o Governo do Paraná está duplicando 8,7 quilômetros da Rodovia das Cataratas, que é o principal acesso ao aeroporto da cidade e ao Parque Nacional de Iguaçu. A obra é resultado de uma parceria entre o Governo do Paraná, governo federal e a Itaipu Binacional, responsável pelo aporte de recursos. Até o momento já foram executados 32%.

Além da duplicação, três dos quatro viadutos previstos já têm serviços em andamento, com todas as peças pré-moldadas já fabricadas e armazenadas no canteiro de obras. No viaduto do km 2+260, o mais avançado, foi concretada a laje da superestrutura e executadas as barreiras New Jersey nos bordos e separando as pistas. A duplicação inclui também a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá, dividida em duas estruturas.

“São obras emblemáticas para o Paraná. Em Foz do Iguaçu já entregamos a Ponte da Integração e as obras do acesso, na Perimetral Leste, estão avançando bem. Esse pacote se conecta à duplicação da Rodovia das Cataratas, ampliando o potencial da cidade para recepcionar novos atrativos turísticos”, diz o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “E no Litoral estamos concretizando um sonho dos paranaenses, uma obra que vai deixar um legado imenso para o Estado e conectar de maneira definitiva as nossas cidades”.

OUTRAS OBRAS –O Governo do Paraná também tem outra duplicação emblemática em andamento na região Noroeste. O investimento na obra de modernização da ligação de 21 quilômetros entre Maringá e Iguaraçu é de R$ 183 milhões. Ela já atingiu a marca de 57% em junho. Os serviços abrangem terraplenagem, sistema de drenagem de águas, uma nova ponte sobre o Rio Pirapó, três viadutos e duas passarelas, além da pavimentação em si.

A rodovia é considerada um corredor de escoamento de Maringá para o estado de São Paulo, além de facilitar o deslocamento de turistas entre os dois estados. Na mesma região o Estado já duplicou dois trechos da PR-323 no sentido Maringá-Cianorte. O primeiro foi entre Paiçandu e Doutor Camargo e o segundo de Doutor Camargo até limite do Rio Ivaí. A mesma rodovia ainda recebeu uma duplicação recente no perímetro urbano de Umuarama.

Perto de Maringá, o Governo do Estado entregou recentemente o contorno de Jandaia do Sul. Com um investimento de R$ 178,5 milhões, a conclusão e liberação total da nova rodovia, que possui seis quilômetros de extensão, retira o tráfego pesado do Centro da cidade, na região do Vale do Ivaí. A intervenção beneficia os seus mais de 21 mil moradores e os viajantes que transitam pela região, além de facilitar o transporte de cargas entre o Noroeste e o Litoral do Paraná.

A nova rodovia inicia logo após o limite de Jandaia do Sul com o município vizinho de Cambira e segue até o trevo rodoviário da BR-376, no acesso para Mandaguari, com a BR-369, que serve de acesso ao distrito de São José. Os seis quilômetros do contorno possuem pistas duplicadas em cada sentido. Elas são separadas por um canteiro central e têm acostamentos em ambos os lados e espaços para drenagem. A intervenção também inclui cinco novos viadutos e obras de contenção.

Confira o vídeo: