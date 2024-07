PSDB Cidadania, Republicanos e União Brasil anunciam Convenções para eleições municipais

Os partidos PSDB Cidadania, Republicanos e União Brasil divulgaram editais convocando seus membros e filiados para participarem das convenções municipais que definirão os candidatos para as eleições de 2024. Os eventos ocorrerão no dia 27 de julho de 2024, na Talismã 21, localizado na Av. Mamoré n° 530, bairro Lagoinha, em Porto Velho. As convenções terão início às 09h e se encerrarão às 13h.

Durante as convenções, os participantes deliberarão sobre diversas pautas de interesse partidário e eleitoral, incluindo:

Decisão sobre Coligação Majoritária;

Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para as eleições de 2024;

Deliberação sobre a realização de coligações para as eleições majoritárias e discussão, aprovação do nome da coligação ou decisão de concorrer isoladamente;

Sorteio dos números dos candidatos a Vereador;

Outros assuntos relevantes para o pleito de 2024.

As presidências dos partidos dizem que o momento é uma etapa crucial no processo eleitoral, onde serão definidos os representantes que concorrerão nas próximas eleições municipais e as estratégias que os partidos adotarão na campanha.

CONFIRA OS EDITAIS:

Clique aqui para ver o documento "EDITAL PSDB CIDADANIA.pdf"

Clique aqui para ver o documento "EDITAL REPUBLICANOS.pdf"

Clique aqui para ver o documento "EDITAL UNIÃO BRASIL.pdf"