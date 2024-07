Instituto Socioeducativo do Acre realiza Arraial da Diversão na Escola Darquinho

O Instituto Socioeducativo do Acre, por meio dos centros socioeducativos Acre e Mocinha Magalhães, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Escola Darquinho, realizou nesta sexta-feira, 12, o Arraial da Diversão.

Equipes da Escola Darquinho e do ISE durante a festa junina. Foto: Diego Gurgel/SECOM

O evento contou com apresentações de uma peça de teatro e de uma quadrilha com adolescentes e professores, além de bingos, sorteios, entrega de cestas básicas, barracas de jogos e lanches.

Equipe de professores da Escola Darquinho. Foto: Diego Gurgel/Secom

A chefe da Divisão de Ensino para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) e Departamento da Educação de Jovens e Adolescentes (EJA) da SEE, Renilda Costa, comentou: “ A realização dessa festa junina tem um valor imenso nos aspectos educacional, social e cultural. Este evento celebra uma querida tradição brasileira e promove integração, aprendizado e convivência harmoniosa entre adolescentes, familiares e professores. Parabéns à Escola Darquinho e ao Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) por tornarem este momento possível”.

“A escola também tem como objetivo trabalhar e desenvolver a parte cultural de nossos alunos. Essa ação reflete o comprometimento dos professores, alunos e da equipe de segurança. Estamos muito felizes em poder manter viva a cultura dos arraiais e vivenciar de forma tão rica essa festa na Escola Darquinho”, disse o diretor da Escola Darquinho, Wagner Vasconcelos.

Diretor da Escola Darquinho, Wagner Vasconcelos. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Essa linda festa é resultado do grande trabalho das equipes da unidade e da Escola Darquinho. Ver os adolescentes felizes com suas famílias, comemorando, dançando e jogando, nos alegra muito. Isso mostra que nosso objetivo foi alcançado. Quero agradecer a todos que participaram desse projeto”, assinalou o diretor do Centro Socioeducativo Acre, Cleomar Sombra.

“Hoje, no Centro Socioeducativo Acre, encerramos o ciclo de festas juninas realizadas nas unidades de internação do ISE na capital e no interior, com o apoio da Escola Darquinho e dos nossos servidores e diretores do ISE. Este evento fortaleceu os vínculos familiares dos internos e valorizou essa tradicional festa cultural. Agradecemos aos servidores e diretores pelo compromisso e dedicação ao trabalho de ressocialização dos adolescentes”, finalizou o presidente do ISE, Mário Cesar Freitas.

Além das autoridades, participaram da festa junina os funcionários da unidade, da sede administrativa, da Escola Darquinho e os familiares dos socioeducandos.