Empresários e gestores podem expor produtos e serviços no Salão Nacional do Turismo

Os atrativos turísticos do Paraná estarão na 8ª edição do Salão Nacional do Turismo, que acontece entre 8 e 11 de agosto no Rio de Janeiro. Empresários do trade e representantes das Instâncias de Governança Regionais podem se inscrever para levar seus produtos ao evento, no estande da Secretaria do Turismo do Paraná.

A programação ocorre durante quatro dias, no espaço de convenções Riocentro, e vai reunir empresários, gestores, turistas, técnicos e demais profissionais ligados à cadeia produtiva do setor. É uma oportunidade para divulgar, comercializar e apresentar os atrativos estaduais a um público estimado de mais de 120 mil pessoas.

É possível participar apresentando roteiros e produtos turísticos paranaenses; com degustação de produtos associados ao turismo, como, por exemplo, mel, cachaça, queijo, e café; e com apresentações culturais, como atrações artísticas de dança, música e folclore.

“A nossa missão, enquanto secretaria estadual, é justamente mostrar o que temos no Paraná de produtos, roteiros, atrativos, enfim, serviços de turismo. Procuramos sempre nos aproximar da iniciativa privada para que as empresas nos ajudem a mostrar o Estado nos estandes de feiras estaduais, nacionais e internacionais”, destacou a diretora de Promoção, Inovação e Inteligência Turística da Secretaria, Andressa Szekut.

As inscrições para participar do evento devem ser feitas até a próxima terça-feira (18), neste link .

OPORTUNIDADE– Em paralelo ao evento, no dia 9 de agosto, acontece o 1º Seminário Nacional da Regionalização do Turismo 2024. O encontro é direcionado às Instâncias de Governança e Interlocutores Estaduais de turismo que, por meio de debates, orientações e palestras, terão a oportunidade de criar uma nova rede de networking com diferentes instituições que trabalham com a regionalização ao redor do Brasil.

SALÃO NACIONAL DO TURISMO– O Salão é organizado pelo Ministério do Turismo em conjunto com diversas instituições. É um movimento que tem a finalidade de estruturar, qualificar e tornar os produtos e serviços turísticos brasileiros acessíveis ao mercado, além de apoiar a implantação da política pública do setor.

O Salão será representado por experiências turísticas que traduzem a cultura e a natureza dos diferentes destinos, enfatizando a história, a memória, o respeito e a inclusão social. Após 11 anos, o evento retornou ao calendário do governo federal em 2023, quando reuniu mais de 37 mil pessoas, durante três dias, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

No ano passado, o Paraná foi representado em quatro eixos: turismo de natureza, rural, cultural e de luxo, especialmente com atrativos da Grande Reserva da Mata Atlântica. Além disso, o Estado teve destaque no espaço do artesanato brasileiro, nas experiências gastronômicas e nas apresentações culturais, com o fandango caiçara do grupo Mandicuera, de Paranaguá, no Litoral.

Neste ano, em um espaço de 40 mil m² do complexo Riocentro, o tema central do evento é “Experiências do Brasil: o turismo responsável e inclusivo impulsionando o desenvolvimento sustentável”. São experiências que melhoram a qualidade de vida, gerando emprego e distribuição de renda para populações locais.