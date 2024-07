Governo do Acre promove oficina de canto popular Hora de Cantar para servidores

O governo do Acre, por meio do Departamento de Humanização (Dehum) da Secretaria de Administração do Estado (Sead), lançou uma iniciativa para os servidores estaduais: a oficina de canto popular Hora de Cantar. Ministrada por profissionais da área, buscará promover o autoconhecimento vocal, o relaxamento, a vivência no canto e a socialização dos participantes, com o objetivo principal de formar o Coro Popular Hora de Cantar.

A prática do canto em grupo é reconhecida como um instrumento de integração, melhorando os relacionamentos interpessoais e contribuindo para o equilíbrio físico e emocional dos servidores. A música, quando utilizada adequadamente, tem o poder de reduzir a fadiga, ansiedade e estresse, aumentando a concentração e tornando as atividades diárias mais agradáveis.

Do ponto de vista pedagógico e performático, a oficina pretende proporcionar conhecimentos em técnicas vocais, desenvolvendo a fisiologia da voz e a dicção dos participantes. A iniciativa visa também, futuramente, realizar apresentações musicais dos servidores em eventos do governo.

Atividades da oficina:

– Introdução à técnica vocal

– Exercícios de respiração

– Emissão de sons e ressonância

– Exercícios aplicativos em conjunto com trabalho corporal

– Ginástica laboral para aquecimento no início das aulas

– Técnica aplicada nos diversos estilos musicais

– Definição e ensaio de repertório e apresentações

Os ensaios serão realizados no auditório do Palácio das Secretarias, em Rio Branco. A turma de terça-feira terá ensaios das 12h30 às 13h30, e a turma de quinta-feira terá ensaios no mesmo horário. As inscrições, abertas de 12 de julho a 10 de agosto, são gratuitas para todos os servidores do governo do Acre, por meio deste link .