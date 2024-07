Projetos de escolas da Rede Pública Estadual serão premiados pelo Programa de Incentivo à Leitura

A edição 2024 do Programa de Incentivo à Leitura: “Dia de Ler. Todo Dia!” do Governo de Rondônia está na fase de envio e avaliação dos projetos. Esta análise é feita pela Coordenadoria de Educação Básica (CEB) da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc). A premiação do programa, que teve início em fevereiro deste ano e encerra no dia 19 de setembro em uma cerimônia presencial em Porto Velho, quando os projetos das escolas, professores e dos estudantes serão apresentados, avaliados e classificados em 1º, 2º e 3º lugar, recebendo kits e medalhas de honra ao mérito.

O projeto, que teve início em 2016 e passou a ser um programa em 2020, atualmente regido pela Portaria 9668 de 13/11/2023 visa apoiar, valorizar e fortalecer os projetos de leitura nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, promovendo benefícios que vão desde o desenvolvimento da concentração e da memória até o fortalecimento dos vínculos afetivos e das habilidades socioemocionais dos estudantes. Além disso, promove a leitura em todos os espaços de vivência cotidiana, fortalecendo novas práticas por meio do diálogo e da troca de experiências.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o incentivo à leitura é fundamental para a formação de cidadãos críticos e participativos. “A continuidade de programas e projetos voltados à leitura é essencial para uma educação qualitativa no estado, contribuindo para a formação de leitores críticos e cidadãos conscientes,” pontuou.

Segundo a secretária da Seduc, Ana Pacini, a leitura é uma ferramenta poderosa para a educação. “Com o programa ‘Dia de Ler. Todo Dia!’, buscamos inserir a leitura no cotidiano dos estudantes, proporcionando momentos de reflexão e aprendizado que vão além da sala de aula,” ressaltou.

A proposta do programa está alinhada às diretrizes do Plano Estadual de Educação e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), focando na formação humana integral e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

CERIMÔNIA

O evento presencial para seleção e premiação dos melhores projetos desenvolvidos nas escolas acontecerá no dia 19 de setembro, em Porto Velho, e contará com a participação de coordenadores, gerentes pedagógicos, técnicos responsáveis pelo programa nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), diretores, professores das escolas classificadas em 1º, 2º e 3º lugar, além das escolas que participaram do projeto e convidados.