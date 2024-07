Equipe técnica é formada pela Idaron para aumentar eficiência do sistema de fiscalização de trânsito de animais e vegetais

Com o objetivo de avaliar e promover melhorias no sistema ‘Siga-Trânsito’, uma plataforma digital que vai sistematizar e uniformizar a inserção de dados coletados durante as ações de fiscalização de trânsito, tanto em postos de fiscalização quanto em barreiras volantes, acelerando a transmissão de informações entre as unidades locais e a agência central, uma equipe técnica, formada por profissionais de todas as unidades locais da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron), se reuniu esta semana em Porto Velho.

Segundo o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha, atualmente, o sistema está em plataforma de teste, sendo utilizados dados das fiscalizações da área animal. Logo serão incluídos módulos para fiscalização de vegetais, agrotóxicos e produtos de origem animal. “O sistema vai substituir as tradicionais planilhas de Excel e os registros em papel, otimizando o processo e tornando as operações mais eficientes”, explicou.

O principal objetivo do ‘Siga-Trânsito’ é agilizar as ações de fiscalização. “Atualmente, o uso de planilhas e papel resulta em um longo intervalo entre o preenchimento de mapas e relatórios e o envio à coordenação. Além disso, o retrabalho de leitura e digitação dos relatórios preenchidos consome um tempo precioso dos servidores, o Siga deve otimizar esse processo”, avaliou a coordenadora de trânsito animal da Idaron, Lays Fernanda Pinheiro.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do ‘Siga-Trânsito’ conta com o apoio do Fundo Emergencial da Febre Aftosa do Estado de Rondônia (FEFA/RO), que tem investido de forma contínua na modernização dos sistemas da Agência. A primeira fase do sistema já está em operação, com alguns servidores testando suas regras de negócio e funcionalidades em campo.

Dentre os benefícios, o sistema permite, por exemplo, que um veículo transportando animais ou produtos de interesse da Agência seja monitorado simultaneamente por todas as Unidades da Idaron, em todo o estado, garantindo uma inteligência operacional mais eficiente e segura nas fiscalizações.

“Além disso, muitas tarefas que anteriormente demandavam tempo aos servidores, como a produção de relatórios, agora serão automatizadas. Isso aumenta a eficiência, permitindo que os servidores se concentrem em mais ações de fiscalização, sem a preocupação com retrabalhos na geração de relatórios”, pontuou o coordenador de tecnologia da informação da Idaron, Felipe Câmara.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com a implementação da nova ferramenta espera-se um aumento na produtividade e eficiência dos processos internos. “A automatização dos relatórios pós-fiscalização certamente minimizará erros e liberará os servidores para outras atividades. E vale salientar que a melhoria nos processos de fiscalização beneficia diretamente a população, proporcionando acesso a produtos com garantia de origem e qualidade”, ressaltou.

TREINAMENTO

O treinamento para o uso do novo sistema está sendo realizado em fases. A primeira fase envolveu servidores selecionados por sua atuação nas fiscalizações em barreiras. Após as validações e ajustes necessários, o treinamento será estendido aos servidores dos postos de fiscalização e unidades em geral. A implantação completa do sistema está prevista para até o final deste ano.