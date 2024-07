Professores que atuam no projeto Estudante Auditor em Porto Velho participam de formação continuada

Com o objetivo de promover o protagonismo juvenil e combater a corrupção nas escolas públicas. A Controladoria Geral Do Estado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realizou na última quarta-feira (10) em Porto Velho, uma formação continuada para professores sobre o projeto Estudante Auditor. A formação reuniu professores do Ensino Médio que atuam nas escolas Barão de Solimões, Brasília, Jorge Teixeira de Oliveira e Capitão Cláudio Manuel da Costa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto Estudante Auditor busca capacitar alunos para que compreendam e pratiquem auditoria em suas escolas, estimulando um sentimento de pertencimento e responsabilidade.

Segundo o diretor executivo da Controladoria Geral do Estado (CGE), Roseval Leite, o público-alvo do projeto são os grêmios estudantis das escolas estaduais, onde os alunos terão a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido e promover práticas de integridade e transparência em suas instituições.

A coordenadora de gestão escolar da Seduc, Sheila Ribeiro, enfatizou o papel transformador do projeto. “O Estudante Auditor é uma oportunidade única para os alunos se tornarem líderes protagonistas e compreendam a importância da auditoria. Este projeto não apenas combate a corrupção, mas também fortalece a educação e a cidadania, refletindo também o compromisso do governo de Rondônia com a formação de cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios da sociedade”, ressaltou.