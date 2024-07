Leilão eletrônico de veículos conservados programado pelo Detran-RO acontece em agosto

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) em cooperação com o Ministério Público de Rondônia (MPRO) abre leilão eletrônico de 20 veículos conservados pertencentes ao MPRO. Os interessados devem se cadastrar no endereço eletrônico do Detran https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/Home até as 13h do dia 2 de agosto. Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas maiores de 18 anos ou emancipadas.

Ao final da inscrição, o arrematante deverá enviar os documentos abaixo elencados, por upload, em formato imagem (JPG, BMP, PNG), respeitado o tamanho máximo por imagem de 2MB:

Pessoa Física:

Original digitalizada ou fotografia do documento de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com foto;

Comprovante ou declaração de endereço.

Pessoa Jurídica:

Realizar o login de acesso para o sistema leilão online no portal, https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/Home , utilizando os dados previamente cadastrados na condição de pessoa física;

, utilizando os dados previamente cadastrados na condição de pessoa física; Solicitar o cadastro da pessoa jurídica, que efetivamente participará do leilão, por meio do atalho – MINHA CONTA – CADASTRAR EMPRESA, informando todos os dados requisitados pelo sistema;

Encerrada a fase de solicitação de cadastro da pessoa jurídica no sistema, enviar os documentos relacionados à Gerência de Leilões do Detran/RO, pelo email: [email protected] .

SEGURANÇA

Os participantes do leilão devem seguir o “Manual de Procedimento para o Cadastro de Arrematantes”. A Autarquia alerta o público para evitar sites falsos, considerando que o leilão será totalmente online por meio do site oficial do Detran/RO, onde os usuários deverão se identificar para dar os lances.

O Edital Nº1 completo e seus anexos encontram-se disponíveis no link, ou no portal do Detran-RO. Os interessados podem tirar dúvidas com a Comissão de Leilão enviando via WhatsApp pelo número (69) 99257-7560.

O período de visitação dos veículos é de 27 de julho a 2 de agosto, das 8h às 13h, no pátio do MPRO em Porto Velho, localizado na rua Tabajara, 834, Olaria, e poderão ser agendadas pelo telefone (69) 99218-5252.

O leilão será realizado nos dias e horários, conforme cronograma abaixo: