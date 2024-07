Museu do Futebol reabre nesta sexta-feira (12) com entrada gratuita

Os ingressos do Museu serão gratuitos no dia da reabertura e no fim de semana

Renovado, o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, reabre ao público nesta sexta-feira (12) . Mais moderno e interativo, o espaço permanecerá em funcionamento de terça a domingo, das 9h às 18h, com entrada permitida até as 17h. A fim de celebrar este momento, a entrada será gratuita para todos os públicos nos dias 12, 13 e 14. A retirada pode ser feita na bilheteria da instituição.

O Museu reabre após passar por mudanças significativas em todo o espaço. O propósito foi torná-lo ainda mais emocionante, moderno e lúdico para acompanhar as transformações no futebol e na sociedade, ocorridas desde a sua inauguração, há 16 anos.

Algumas salas foram ampliadas, outras criadas ou substituídas. Novas instalações também passaram a ocupar os 6 mil m² do Museu. O projeto contemplou recursos de acessibilidade, com ampliação dos pisos, mapas e maquetes táteis e inserção de mais conteúdos em Libras.

A partir da reformulação, o Museu abriu espaço para o futebol feminino e para tratar de temas contemporâneos, como diversidade, inclusão e questões raciais dentro e fora de campo.

Essa é maior atualização já realizada pelo Museu desde a abertura, em 2008. A curadoria ficou por conta de Leonel Kaz, Marcelo Duarte e Marília Bonas. A direção artística e o projeto expográfico são assinados por Daniela Thomas e Felipe Tassara e a comunicação visual por Jair de Souza.

O projeto recebeu investimento total de R$ 15,8 milhões da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, e por meio do patrocínio do Banco Bmg e do Grupo Globo; e apoio da Goodyear, Sabesp, Adidas, Rede, Mercado Livre, Farmacêutica EMS, Cabot e Arkema – todas através da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

Sobre o Museu do Futebol

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu – o Museu do Futebol foi inaugurado em 29 de setembro de 2008 e foi um dos pioneiros no país na utilização de recursos audiovisuais e interativos para tratar de um patrimônio imaterial. É um museu da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho e administrado pela Organização Social de Cultura IDBrasil Cultura, Educação e Esporte.

O projeto de renovação é a primeira grande intervenção realizada no Museu nestes 16 anos e tem o objetivo de promover atualização tecnológica, implementação de novas experiências interativas e inclusão de novos conteúdos. Entre os destaques estão a maior presença do futebol de mulheres e uma nova sala em homenagem a Pelé.

Nesses 16 anos de funcionamento, o Museu acumula quase 5 milhões de visitantes presenciais, 22 exposições temporárias realizadas e outras 17 virtuais, mais de 440 eventos de programação cultural e 635 mil estudantes atendidos pelo Núcleo Educativo. É uma instituição de referência em acessibilidade para todos os públicos, tendo recebido vários prêmios na área.

