Maternidade Municipal de Porto Velho inicia atendimento em novo endereço

A Maternidade Municipal Mãe Esperança (MMME) iniciou, na terça-feira (9), os atendimentos em novo endereço, localizado no prédio ao lado, na rua Venezuela, n° 2356, no bairro Embratel. No local, funcionavam as instalações do Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM) e Centro Integrado Materno Infantil (CIMI).



A mudança é provisória e ocorreu devido ao avanço da obra de reforma e ampliação do hospital materno.

Todos os atendimentos de urgência e emergência, além de serviços de consultas médicas; atendimento a pessoas vítimas de violência sexual; vacinação; entre outros, já estão sendo realizados no novo prédio provisório.

Além disso, para facilitar a visualização e acesso ao novo prédio, a Prefeitura instalou placas de sinalização na região, que indicam o novo local de atendimento da Maternidade.

Mudança foi estratégica, porque o prédio do CRMS e CIMI fica bem ao lado da Maternidade

A mudança para o local foi uma estratégia, porque o prédio do CRMS e do CIMI fica bem ao lado da maternidade, e a estrutura da maternidade nesse novo imóvel continua a mesma, com todos os serviços sendo realizados, como atendimento médico, de enfermagem, triagem neonatal, vacinação, entre outros.

Centro de Referência de Saúde da Mulher e CIMI

Com a mudança da Maternidade para os prédios do Centro de Referência de Saúde da Mulher e do CIMI, os atendimentos nesses locais passaram a funcionar no 2° andar do prédio localizado na Rua Dom Pedro, n.º 2687, bairro São Cristóvão.

Ambos, CRSM e CIMI funcionam através da Central de Regulação da Semusa, ou seja, o paciente passa primeiramente pela consulta com o médico clínico geral na unidade básica e, conforme a necessidade, será encaminhado para o serviço especializado.