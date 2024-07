Rondônia recebe Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento

O governo de Rondônia promoverá no período de 17 a 20 de julho, o Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, em Porto velho. O evento reunirá gestores e especialistas de todo o Brasil, para discutirem os desafios e oportunidades da gestão pública, com a participação ativa de membros do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento (Conseplan).

A titular da secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão (Sepog), Beatriz Basílio, enfatiza que receber um evento de tal magnitude coloca Rondônia como anfitriã no centro das atenções nacionais. “Trata-se de um importante polo de discussão e tomada de decisões sobre planejamento e orçamento. A presença de especialistas e a discussão de temas relevantes para o planejamento e orçamento podem ajudar a fortalecer as políticas locais. Ideias inovadoras e soluções para problemas comuns podem ser discutidas e implementadas no contexto local”, disse.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, sediar o Fórum do Conseplan proporciona uma oportunidade única para a troca de conhecimento e boas práticas entre diferentes regiões do Brasil. “Autoridades locais podem compartilhar experiências de outras regiões e aplicar esses conhecimentos em suas próprias políticas e projetos”, enfatizou.

PROGRAMAÇÃO

No dia 17 de julho acontecerá a reunião dos grupos Técnicos do Conseplan.

No dia 18 será realizada a solenidade de abertura do Fórum, conduzida pelo secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional do Estado de Pernambuco e Presidente do Conseplan, Fabrício Marques; do vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves; e da secretária da Sepog, Beatriz Basílio.

Serão apresentado durante o Fórum, os painéis: