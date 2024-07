Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro orienta quanto à vacinação especial, em Porto Velho

No Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, pessoas têm acesso à vacinação especial na sala específica do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE). São orientações passadas para pessoas vivendo com doenças crônicas, tais como: soropositivos para o vírus HIV; transplantadas; diabéticas; portadores do vírus das hepatites tipo B, C e D; nefropatia; cardiopatia; pneumopatia; doenças hematológicas; crianças prematuras nascidas até 32 semanas e seis dias da idade gestacional; pacientes oncológicos; doenças autoimunes; neurológicos; e entre outras condições especiais.

Conforme orientações da unidade hospitalar, atendimento é por ordem de chegada, não sendo necessário agendamento prévio. A unidade Situada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3766, Bairro Industrial, funciona das 7h às 13h e das 14h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto sábados, domingos e feriados.

Para receber a vacinação, os pacientes devem apresentar um encaminhamento com diagnóstico ou CID 10 da rede de saúde pública ou privada. Médicos e enfermeiros estão habilitados a emitir esse encaminhamento, desde que tenham conhecimento das vacinas disponíveis para cada situação.

Encaminhamento pode ser realizado por médico ou enfermeiro da rede pública ou privada

A coordenadora da unidade, Sílvia Carvalho, informa que, “o atendimento é personalizado com o médico ou enfermeira do CRIE, de modo a atender o Ministério da Saúde e Programa Nacional de Imunização, por meio dos Manuais dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais-CRIE, do ano de 2023″, explica a enfermeira.

A sala de vacinação é administrada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O titular da Sesau, Jefferson Rocha, destaca que a sala de vacinação garante acesso à saúde e reforço na imunização para a população com comorbidades.

O governador Marcos Rocha enfatiza que, os moradores de Rondônia têm acesso a diversos serviços especializados em imunização, tanto na rede municipal quanto estadual. “A premissa do SUS é proporcionar acesso a serviços de saúde com qualidade e de forma gratuita. Receber as doses de vacinação é um exemplo típico de exercício da cidadania”, destaca.

VACINAS DISPONÍVEIS