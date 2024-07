Em Porto Velho, saiba como emitir primeira via do ComCard

Os interessados em obter o ComCard, que oferece diversos benefícios e facilidades para os passageiros do transporte coletivo, podem emitir a qualquer momento a primeira via do cartão gratuitamente em um dos postos de atendimento. O uso do ComCard torna o processo de embarque mais rápido e eficiente, evitando filas e agilizando a entrada nos ônibus. Usuários de determinadas categorias, como estudantes, têm direito a descontos nas tarifas. Nos postos, é possível realizar a solicitação do cartão e receber todas as orientações necessárias.

Os endereços dos postos de atendimento estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (Semtran), responsável pela gestão e fiscalização da concessão do serviço. Três pontos são disponibilizados para que os usuários possam confeccionar a 1ª via do cartão ComCard, fazer a renovação ou o desbloqueio. Um deles funciona no Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), na zona Leste, outro na Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), localizada na av. General Osório, 81, e o terceiro no Tudo Aqui.

Para facilitar ainda mais aos usuários, além dos pontos físicos, todos esses serviços, inclusive a recarga dos cartões, também são disponibilizados on-line. Nesse caso, após acessar a plataforma, o primeiro passo é fazer o cadastro. Basta clicar na opção “RECARGA E CADASTRO” que será disponibilizada uma página para inserir o e-mail pessoal. Depois, é só informar o CPF, criar a senha, salvar e completar as informações que serão solicitadas, tudo fácil e rápido. Já presencialmente, para solicitar o cartão ComCard, os usuários devem apresentar documento de identidade com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de residência atualizado e foto 3x4 recente.

Tipos de cartão

O ComCard possui diferentes modalidades para atender às necessidades dos usuários:

Cartão Comum: para todos os usuários que utilizam o transporte coletivo regularmente;

Cartão Estudante: destinado a estudantes, com direito a descontos nas tarifas;

Cartão Idoso: para pessoas com 65 anos ou mais, garantindo a gratuidade no transporte;

Cartão Especial: para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, garantindo a

gratuidade no transporte.

No dinheiro, a tarifa de ônibus custa R$6,00, enquanto com o ComCard cidadão e vale transporte o valor passa para R$4,50. Estudantes têm direito a um desconto de 50% no valor da tarifa regular. Pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida têm direito à gratuidade no transporte coletivo, ou seja, não pagam pela passagem.