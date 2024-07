Workshop capacita professores sobre o componente “Projeto de Vida” no Ensino Médio

A formação continuada “Currículo em foco: Workshop Práticas de Desenvolvimento do Componente Projeto de Vida na Escola”, iniciativa que visa intensificar a implementação do Referencial Curricular do Ensino Médio em Rondônia, conforme as diretrizes estabelecidas pelas legislações educacionais vigentes, acontece entre os dias 9 e 11 de julho, em Porto Velho, reunindo 315 participantes, entre professores, técnicos da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).

O evento faz parte do Plano de Ação 2024 da Gerência de Desenvolvimento Curricular e está pautado na Resolução CNE/CP Nº 1/2020, Portaria MEC nº 649/2018 e Portaria MEC nº 1432/2018, que estabelecem os referenciais para elaboração dos itinerários formativos. conforme as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio (DCNEM).

O workshop tem como objetivo capacitar os professores do componente curricular Projeto de Vida, para que possam orientar os jovens a exercerem seu protagonismo na escola, e fazerem escolhas alinhadas aos projetos de vida. A formação objetiva a compreensão das competências e habilidades a serem desenvolvidas, além de entender como ocorre a construção dos projetos pelos estudantes e sua relação com o desenvolvimento integral.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha evidenciou que, o estado se preocupa com o desenvolvimento integral dos jovens. “A gestão estadual tem trabalhado para que os estudantes estejam preparados como cidadãos conscientes e protagonistas de suas próprias histórias.”

A secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini, reforçou a necessidade de um ensino que valorize o autoconhecimento e a diversidade. “O Projeto de Vida é fundamental para que os estudantes possam se conhecer melhor, identificar potencialidades e planejar o futuro de forma ética e responsável. Este workshop é uma oportunidade para que os educadores se aprofundem nessas práticas e levem o conhecimento para as escolas.”

PROGRAMAÇÃO

A programação inclui palestras, oficinas e momentos de discussão sobre metodologias ativas, planejamento de aulas e a importância do Projeto de Vida no currículo escolar.

A abertura do evento, nesta terça-feira (9), contou com palestra da gerente de Desenvolvimento Curricular da Seduc, Luciana Regina Nobre e do gerente de Ensino Médio, Djair de Souza Silva, sobre a integração do Projeto de Vida ao currículo de Rondônia.