Governo de RO realiza reforma em ala do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

realizou a revitalização e reforma da ala psiquiátrica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.

A obra tem um investimento de R$ 336 mil e incluiu reformas nas colunas; implantação de torneiras anti-impacto; troca completa do telhado com amenizador de ruídos e calor, proporcionando um ambiente com equilíbrio sonoro para os pacientes; ampliação na saída de água e pintura com acabamento impermeável.

A pintura seguiu a linha de cuidados da equipe médica especialista, com cores que visam deixar os pacientes confortáveis, envolvendo a psicologia das cores, considerando o fato de que diferentes tons podem influenciar o humor e a sensação de bem-estar dos pacientes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento em melhorias estruturais é essencial para o desenvolvimento da saúde no estado. A reforma conta com a parceria de duas instituições de ensino superior.

PSIQUIATRIA

Atualmente, a especialidade conta com ala feminina e masculina de leitos na unidade hospitalar, atendendo pacientes que são encaminhados via regulação, e oferece atendimentos com psiquiatras, terapeutas e psicólogos. São realizados atendimentos de terapia ocupacional, para atendimento às pessoas no tratamento de limitação ou incapacidade de realizar atividades do dia a dia, como no transtorno bipolar, esquizofrenia, e transtornos por uso de substâncias psicoativas (drogas e álcool), além de oficinas recreativas. Os pacientes também contam com jardim terapêutico.

Segundo o psiquiatra, Ivo Lauro, a unidade fortalece seu compromisso com os princípios da luta antimanicomial no país, destacando a defesa dos direitos humanos e o resgate da cidadania para pessoas com transtornos mentais.