Agenda das feiras de artesanato começa na quinta-feira (11)

A feira de artesanato e gastronomia Giro Empreendedor terá três edições nesta semana em Porto Velho.

Na quinta-feira (11), das 7h às 14h, o Giro estará no Ministério Público, situado na rua Jamari, 1555, bairro Olaria. É a oportunidade de servidores do órgão e moradores do bairro prestigiarem os empreendedores.

No sábado e no domingo (13 e 14), o Giro Empreendedor estará no Parque da Cidade, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, das 17h às 21h.

O Giro Empreendedor tem adesão totalmente gratuita. Cadastre-se direto no formulário: https://forms.gle/5KWkpTTST5DafQUc7 ou pelo telefone (69) 98473-8216, nos dias de semana, das 8h às 14h.