Nova obra de construção no Cemetron vai ampliar leitos de UTI, em Porto Velho

Um canteiro de obras está instalado em frente ao Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron). É a nova obra do governo do estado, que inclui a construção de área para 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de uma central de material esterilizado (CME) e um novo almoxarifado central, totalizando uma área de 2.658,85 m2 na unidade de saúde. A ampliação é voltada ao atendimento de pacientes com patologias como tuberculose, HIV/AIDS, leishmaniose, malária, leptospirose, acidentes por animais peçonhentos, dengue, entre outras.

A construção será conduzida pelo Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), organismo da Organização das Nações Unidas (ONU) especializado em infraestrutura, e que possui acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Outro destaque é a construção do novo centro administrativo da unidade, provido de um auditório para 100 pessoas, que irá modernizar a estrutura de gestão, e futuramente vai liberar espaço para ampliação da área assistencial. A obra vai contemplar ainda, uma central de utilidades, onde ficarão abrigados o gerador, a subestação de energia e os gases medicinais. Com isso, as novas instalações terão autonomia de operação, sem sobrecarregar a atual estrutura do Cemetron.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as obras têm mudado a realidade da saúde do estado, “o Cemetron foi inaugurado em 1989, e recentemente passou por uma reforma, proporcionando melhorias no bem-estar dos pacientes e servidores. Agora vai contar com uma ampliação em sua estrutura. Fazer parte dessa evolução é motivo de felicidade, estamos avançando para o bem do nosso povo”, enfatizou.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha destacou que, “o Cemetron é referência no tratamento de doenças infectocontagiosas e tropicais para pacientes oriundos de todas as regiões de Rondônia. A nova obra vai agregar no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde.”

O valor do investimento é R$ 15.689.945,60 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). A previsão é que as obras iniciem em julho, com prazo de execução de oito meses.