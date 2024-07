Encerramento da 1ª ExpoTurismo Rondônia 2024 marca início de uma nova era para o turismo regional

No período de 4 a 6 de julho, Porto Velho respirou turismo com a 1ª ExpoTurismo Rondônia 2024. O evento, realizado pelo governo de Rondônia, em uma ação da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio), ocorreu no Centro de Eventos Soraia Vilela do Serviço Social da Indústria (Sesi), na Capital. Nos três dias, mais de 10 mil visitantes, superando expectativas e consolidando-se como um marco para o setor turístico no estado.

A realização da 1ª ExpoTurismo integrou o setor de turismo local com a região Norte e até com outros países, tendo em vista a presença de delegações do Peru. O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que, “foi uma excelente oportunidade para mostrar as riquezas e potencialidades da região. Fomentar o turismo é essencial para promover o crescimento econômico e a geração de empregos no estado.”

De acordo com o superintendente da Setur, Gilvan Pereira, nos últimos três dias, os mais de 10 mil visitantes tiveram acesso a uma programação extensa e diversificada. “Montamos uma estrutura com 90 estandes, distribuídos entre expositores empresariais, gastronômicos e governamentais, além de diversos espaços temáticos que atraíram um público variado”, evidenciou.

O investimento do estado na 1ª Expoturismo foi de R$ 1.747.121,40 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e um reais e quarenta centavos), oriundo do Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia (Fider).

PROGRAMAÇÃO

Workshops (reuniões), talk shows (programas de entrevistas), palestras sobre pesca esportiva, concursos, premiações e apresentações culturais fizeram parte da programação diversificada do evento. Além disso, os visitantes puderam explorar o Pavilhão da Pesca, com expositores de lojas, hotéis e pousadas, showroom de equipamentos, piscina infantil com pesca de bambu e uma série de promoções de pacotes de viagens.

Entre os expositores estavam agências de turismo de Rondônia. Josileme Batista é consultora em uma delas. Contou que, depois de uma experiência no projeto de Familiarização Turística de Rondônia (Famtour), promovido pela Setur, a agência passou a oferecer o pacote da rota turística Rios de Rondon, que foi divulgado durante a ExpoTurismo no estande da agência. Também ressaltou a relevância da ExpoTurismo para o fortalecimento da economia. “Este evento não foi apenas uma exposição, mas uma celebração das riquezas culturais, naturais e econômicas. A ExpoTurismo Rondônia 2024 deixa um legado duradouro para a região, oportunizando novas parcerias e negócios, e valorizando nossa cultura e tradições”, pontuou.

A pesca esportiva foi um dos temas do último dia da ExpoTurismo Rondônia 2024

O turismo de pesca foi tema dos dois últimos workshops realizados no Auditório Pirarucu, que contaram com a presença dos empresários Cláudio Norio Hikague e Nelson Nakamura.