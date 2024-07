Prefeitura de Porto Velho presente na entrega das passarelas de travessia de pedestres na BR-364

As seis passarelas construídas no trecho urbano da BR-364, em Porto Velho, foram entregues oficialmente na última quinta-feira (04), pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit). As travessias foram construídas com recursos de emenda federal e passam a oferecer segurança no trânsito, localizadas em regiões de grande fluxo de pessoas e de veículos.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, esteve na entrega, a convite do superintendente do Dnit/RO, André Lima dos Santos. “É mais segurança na travessia, evitando acidentes e preservando vidas. Porto Velho é uma cidade em expansão e essas passarelas se adéquam à necessidade de mobilidade urbana”, observou o prefeito.

As seis passarelas foram construídas a partir de um sistema estrutural misto com travessia metálica e rampas de acesso em concreto. A entrega ocorreu na passarela nas proximidades da loja Havan, na chegada da cidade. As outras cinco estão localizadas nas proximidades do Atacadão; nas proximidades do acesso à Fimca; em frente ao Residencial Morar Melhor/Posto Carga Pesada; nas imediações do Bairro Novo e em frente ao Hospital do Amor.