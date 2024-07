Com atuação direta da Semesc, Prefeitura da Capital executa obras e projetos que beneficiam a população

Tão importante quanto assegurar o recurso para a execução de uma obra, a elaboração de bons projetos é fundamental para o bom andamento dos trabalhos, resultando em benefícios para a população, que se beneficia diretamente desta ação.

Foi com esse objetivo de assegurar bons projetos, que a Prefeitura de Porto Velho criou a Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), responsável também pelo acompanhamento e fiscalização de algumas obras, assegurando a celeridade e eficiência.

"Todas as obras que envolvem repasses da União têm os projetos de engenharia e arquitetura, executados pela Semesc, sendo que seus respectivos convênios são acompanhados e monitorados até a sua prestação de contas final. Temos vários contratos de pavimentação e drenagem e edificações, que foram feitos por aqui", disse a secretária da Semesc, Rosineide Kempim.

Às obras como reformas, ampliações e escolas novas, como o projeto do Centro Integrado de Artes, Escola Bilíngue, reforma da Biblioteca Francisco Meirelles, Nova Rodoviária, Instituto de Longa Permanência do Idoso, laboratório municipal (que está quase pronto) e a reforma da Maternidade Municipal e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS Leste e Sul), são exemplos dos muitos projetos desenvolvidos na Semesc nos últimos anos.

As escolas do Residencial Cristal da Calama, Orgulho do Madeira e a escola no Bairro Novo, também são projetos liderados pela Secretaria. Além disso, os projetos das unidades de saúde, que envolvem revitalizações e unidades novas, como a Policlínica Ana Adelaide, a unidade de saúde José Adelino e a Policlínica Rafael Vaz e Silva, também integram trabalhos diretos da Semesc.

Uma obra muito aguardada pela população, o Hospital Municipal com 100 leitos, que será erguido ao lado da Maternidade Municipal, está com os processos de licenças e documentação técnica em andamento. O investimento aproximado é de R$ 110 milhões para construir o prédio. Sendo que, a projeção de investimentos em equipamentos e os custos operacionais já estão sendo realizados pela Semusa.

A Semesc se tornou uma secretaria importante para o planejamento municipal, captação de recursos, monitoramento e execução de convênios e contratos e encerramento das avenças com a prestação de contas final de todos esses empreendimentos.