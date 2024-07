Fundação Elias Mansour participa de lançamento de editais da Lei Aldir Blanc em Cruzeiro do Sul

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) participou do lançamento, na noite de terça-feira, 2, em Cruzeiro do Sul, dos editais da Lei Aldir Blanc no valor de quase R$ 600 mil. São seis editais que já estão disponíveis no site da prefeitura, www.cruzeirodosul.ac.gov.br e as inscrições podem ser feitas até 14 de agosto.

Os fazedores de cultura do município têm 30 dias úteis, sem prorrogação, para inscrever seus projetos. Para auxiliar no planejamento, a prefeitura oferece uma capacitação de 23 a 25 de julho, das 18h às 21h, no auditório da Escola de Ensino Médio Professor Flodoardo Cabral.

Presidente da FEM, Minoru Kinpara, destaca importância da Pnab para os fazedores de cultura de Cruzeiro do Sul. Foto: Lucas Dutra/FEM

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, destaca a determinação do governo do Acre em promover o acesso desses recursos aos artistas acreanos, principalmente porque são valores que serão disponibilizados todos os anos até 2027.

“Os artistas de Cruzeiro do Sul estão de parabéns pela participação e adesão às leis de incentivo. Aqui temos o prefeito Zequinha Lima, que tem priorizado a cultura popular no município, em sua gestão”, disse Kinpara.

Lançamento dos editais foi realizado na noite de terça-feira, 2, em Cruzeiro do Sul. Foto: Lucas Dutra/FEM

A aplicação desses recursos tem o objetivo de estimular ações, iniciativas, atividades e projetos culturais; garantir o financiamento e a manutenção de ações, de espaços, de ambientes e de iniciativas artístico-culturais que contribuam para o pleno exercício dos direitos culturais; democratizar o acesso à fruição e à produção artística e cultural em áreas periféricas, urbanas e rurais; e garantir o financiamento para as ações, os projetos, as políticas e os programas públicos de cultura previstos no plano de cultura local.

Teatro José Potyguara é reinaugurado em Tarauacá

O presidente da FEM também participou, na segunda-feira, 1º, da reinauguração do Teatro José Potyguara, em Tarauacá, que passou pela maior reforma de sua história, graças à emenda parlamentar da então senadora Mailza Assis, atual vice-governadora.

Reinauguração do Teatro Potyguara contou com a presença do presidente da FEM e da vice-governador Mailza Assis, que destinou emenda para a obra quando era senadora. Foto: Ascom/Prefeitura de Cruzeiro do Sul

“Temos a satisfação de apoiar a Prefeitura de Tarauacá na reabertura de mais esse espaço de cultura. O esforço da prefeita Maria Lucinéia e da secretária de Cultura do município, Geânia Portela, foi fundamental para que a obra fosse concretizada. Toda a população do município ganha com essa ação”, enfatiza Kinpara.

O Teatro José Potyguara foi o primeiro a ser construído no Acre, inaugurado em 26 de janeiro de 1933. Nos últimos anos, o espaço foi fechado por falta de manutenção. A reinauguração representa um marco para a cultura do município.