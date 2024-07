Prefeitura de Porto Velho trabalha na recuperação da Estrada do Belmont

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), está em plena atividade de recuperação da Estrada do Belmont, no trecho sem pavimentação, essencial para os moradores da zona rural. Os trabalhos começaram no último dia 2, com previsão de conclusão dos serviços dentro de 15 dias.

A recuperação abrange uma extensão de 12 quilômetros, focando nos pontos mais críticos da estrada. As equipes estão realizando patrolamento, encascalhamento e limpeza das laterais da via, que é fundamental para o acesso a uma região composta por pequenos produtores da agricultura familiar.

As melhorias proporcionadas por esta obra incluem melhores condições de locomoção para as famílias residentes, facilitação do escoamento da produção agrícola e maior segurança no transporte escolar. “Estes benefícios refletem o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável da zona rural. A recuperação da Estrada do Belmont não só garante infraestrutura adequada para os moradores, mas também fortalece o suporte aos pequenos agricultores, contribuindo para o crescimento econômico da região.”, disse o secretário da Semagric, Carlos Magno.