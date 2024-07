Prefeitura moderniza iluminação da avenida Jorge Teixeira

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), finalizou a instalação de novos postes de iluminação ao longo da avenida Governador Jorge Teixeira de Oliveira, como parte do projeto de modernização da iluminação pública da cidade. A intervenção busca proporcionar mais segurança e embelezamento para uma das principais vias da capital.

Desde o início do projeto, foram implantados 50 novos postes no canteiro central da avenida, no trecho compreendido entre a avenida Sete de Setembro e a avenida Calama. Para a execução desta obra, foram utilizados 750 metros de cabo PP de 4mm e 500 metros de cabo PP de 1,5mm, garantindo uma estrutura robusta e segura para o sistema de iluminação.

Além dos novos postes, a Emdur instalou 50 luminárias ornamentais de 120W, projetadas para oferecer uma iluminação decorativa cênica. Este tipo de iluminação não só aumenta a visibilidade durante a noite, como também contribui para a valorização estética da avenida, tornando-a mais atrativa e acolhedora para os moradores e visitantes. A iniciativa faz parte de um esforço contínuo da Prefeitura de Porto Velho para revitalizar os espaços urbanos e melhorar a qualidade de vida dos munícipes.