Porto Velho está entre as primeiras capitais em alfabetização na Idade Certa

A educação em Porto Velho consta entre as cinco primeiras colocações das capitais brasileiras em alfabetização na idade certa. Os dados foram lançados neste ano no Relatório de Resultados do Indicador Criança Alfabetizada pelo Ministério da Educação (MEC), e apontam que 65% das crianças da rede pública municipal do Ensino Fundamental I foram alfabetizadas na idade certa, em Porto Velho, no ano de 2023.

O resultado é fruto de um trabalho planejado, redobrando esforços no pós-pandemia para a readaptação dos alunos e encaixe na recuperação da aprendizagem. "Foi necessário enfrentar grandes desafios, mas nós investimos muito em formação de gestores, supervisores, professores e toda estrutura humana que envolve a educação municipal. O resultado veio e nos motivou mais ainda para que nossos alunos avancem com a preparação adequada e com equidade no aprendizado", comentou Gláucia Negreiros, secretária de Educação.

Foram necessários investimentos na ampliação de vagas em creches, com o programa Mais Educação, formação de diretores escolares, professores e equipe através do programa Alfabetiza Porto Velho, para que dentro desse processo acontecesse uma real recomposição da aprendizagem dos alunos entre os 1º e 3º anos.

O trabalho do programa Alfabetiza Porto Velho, em parceria com o Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), vem alcançando um nível de implementação que demonstra grande desenvolvimento desde 2021. Com esse resultado, os alunos atendidos pelo programa possuem um aprendizado dentro da idade certa nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Uma verdadeira vitória do plano pedagógico estratégico trabalhado pela atual gestão.