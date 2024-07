Prefeitura assina ordem de serviço para instalação de placas de sinalização turística

Com o intuito de facilitar o acesso a pontos turísticos e balneários da capital, a Prefeitura de Porto Velho tem investido na instalação de placas e totens de sinalização turística. As primeiras foram instaladas em 2022 na Estrada da Penal, orientando o acesso aos balneários Jalapão, Vila Calderita e Agrovila Rio Verde. Também foram instalados na BR, na Rota das Águas e Vila Nova Teotônio.

Na manhã desta quinta-feira (4), uma ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Hildon Chaves para a instalação de 147 placas e totens, que estarão distribuídos nos principais atrativos turísticos da cidade, para orientar e direcionar os turistas e a população aos locais de destino. O valor da licitação foi em R$ 372 mil, recurso de emenda parlamentar, somado a R$ 1.495 de recursos do município.

Além da capital, também serão contemplados com a placas e totens de sinalização as comunidades e distritos de Nova Aliança, Vila Calderita, Vila Nova de Teotônio, Jaci-Paraná, Nova Mutum e Fortaleza do Abunã.

A titular da pasta, Glayce Bezerra, destacou que a Semdestur realiza o levantamento técnico dos atrativos turísticos de Porto Velho desde 2021. Neste período, mais de 70 pontos foram mapeados, e houve ainda a criação de um mapa ilustrado, com o intuito de auxiliar os turistas e moradores a se guiarem pela capital, e a instalação de 40 placas de QRcode instaladas em pontos turísticos, onde o visitante aponta a câmera do celular e tem acesso à história daquele local, com vídeos e informações em inglês e espanhol.

Em sua fala, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, ressaltou que “o turismo é a quarta indústria do mundo na geração de emprego e renda, e eu faço o registro da importância da Semdestur para Porto Velho, porque hoje nós realmente estamos preparando a nossa capital para o turismo, em especial o turismo de pesca, e essas placas e sinalizações vão nos trazer mais efetividade nas políticas públicas relacionadas a área”.