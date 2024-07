Feira da Agricultura Familiar será realizada nos dias 5 e 6 de julho em Porto Velho

Nos dias 5 e 6 de julho, das 16h às 21h30, acontece a 5ª edição da Feira da Agricultura Familiar em um empreendimento comercial e em dois condomínios de Porto Velho. O evento tem como objetivo valorizar e promover os produtos da agricultura familiar, proporcionando um espaço de comercialização direta dos produtos dos pequenos agricultores. A feira ocorre toda primeira sexta-feira do mês, e é promovida pelo governo de Rondônia. A ação é executada pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e Secretaria Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

PRODUTOS COMERCIALIZADOS

Diversos produtos serão oferecidos, provenientes da agricultura familiar, caracterizados pela qualidade, sabor e frescor. Entre esses produtos, destacam-se os embutidos e defumados, que são produzidos de forma artesanal e preservam os sabores tradicionais da culinária regional. Além disso, o mel e seus derivados, os produtos desidratados, os hortifrutigranjeiros frescos, os doces caseiros também são produtos típicos da agricultura familiar, que contribuem para a diversificação da oferta de alimentos e valorizam a cultura local. Já os artesanatos variados, feitos com materiais naturais e técnicas tradicionais, representam a criatividade e habilidade dos pequenos produtores rurais, que utilizam seus talentos para criar peças únicas e exclusivas.

Embutidos e defumados se destacam na feira, e são produzidos de forma artesanal

Segundo o secretário da Seagri, Luiz Paulo, ao escolher consumir produtos da agricultura familiar, além de adquirir alimentos saudáveis, apoiamos e valorizamos o trabalho dos agricultores, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região e fortalecendo a economia local.

PROGRAMAÇÃO

A 5ª edição da Feira da Agricultura Familiar acontece na sexta-feira (5), em um empreendimento comercial, localizado na Avenida Rio Madeira nº 3.288, no Bairro Agenor de Carvalho. No sábado (6), a feira acontece, simultaneamente, em dois condomínios situados na Avenida Rio Madeira, nº 4.086; e na Avenida Engenheiro Anysio da Rocha Compasso, nº 4.405, das 16h às 21h30, em Porto Velho.