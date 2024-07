Inscrições para cursos profissionalizantes de Informática e Mecânica de Motocicletas em Porto Velho, encerram nesta sexta, 5

Seguem até sexta-feira (5), as inscrições para os cursos ofertados na Escola Móvel de Mecânica de Motocicletas e na Escola Móvel de Informática, que estão instaladas no estacionamento de um shopping, em Porto Velho. As inscrições para os cursos de Informática podem ser realizadas pelo link, já nos cursos de Mecânica de Motocicletas, os candidatos devem acessar a página do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). Os cursos integram a estratégia do governo de Rondônia em expandir a educação profissional, por meio do ensino itinerante, contemplando todo o estado. As unidades móveis de Informática e Mecânica de Motocicletas foram entregues neste ano ao Idep para oferta de cursos gratuitos em todas as regiões do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que, a instituição de ensino profissionalizante vinha executando a ação desde 2021, quando foram inauguradas quatro escolas móveis, nas áreas de Panificação, Confeitaria, Máquinas Agrícolas, Imagem Pessoal, Piscicultura e Frigorífico. “Hoje, o fortalecimento da educação profissional em Rondônia é possível com o importante trabalho desenvolvido em seis escolas móveis que levam até o aluno, a oportunidade de adquirir conhecimento para construir uma carreira de sucesso, ocupando um posto de trabalho ou abrindo o próprio negócio.”

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, além das escolas móveis, a instituição está democratizando o ensino em Rondônia com cursos presenciais na Escola Técnica Estadual (Etec), por meio dos polos na Capital, salas descentralizadas no municípios, além de cursos remotos. “Todos os cursos visam gerar oportunidades ao aluno, com foco no progresso econômico aliado ao desenvolvimento social”, enfatizou.

Com a ampliação da oferta de cursos profissionalizantes, muitos jovens estão planejando o futuro. Depois de prestar serviço militar até junho de 2024, Bruno Cauã de Carvalho Lima, de 19 anos, está focado em construir uma carreira de sucesso. Bruno Cauã, morador do Bairro Tancredo Neves, se inscreveu nos cursos que serão realizados na Escola Móvel de Informática e vai conciliar as aulas com os que já está fazendo, Norma Regulamentadora – NR 10, que trata de segurança em instalações e serviços em eletricidade, além de Programador Web. “Estou buscando conhecimentos em áreas diferentes para identificar em qual setor vou ter mais afinidade para depois cursar uma faculdade”, ressaltou.

INFORMÁTICA

Informática Básica

Excel Básico ao Avançado

MECÂNICA DE MOTOCICLETAS