Recursos de emendas de Mariana Carvalho viabilizam entrega de passarelas na BR-364 em Porto Velho

Nesta quinta-feira, 04.07, aconteceu em Porto Velho a entrega de seis novas passarelas de travessia de pedestres sobre a BR-364, uma conquista importante para a segurança viária no perímetro urbano da cidade. As obras, realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), contaram com recursos de emendas parlamentares da ex-deputada federal e pré-candidata a prefeita, Mariana Carvalho. Este marco simboliza uma melhoria significativa na mobilidade urbana e reafirma o compromisso de Mariana com a segurança e bem-estar dos porto-velhenses.

A cerimônia de entrega, que ocorreu na passarela do Km 712, próxima à loja Havan, contou com a presença da pré-candidata a prefeita Mariana Carvalho, destacando a importância dessas estruturas para a redução dos índices de atropelamentos e melhoria do fluxo de trânsito na região. "Essas passarelas vão beneficiar áreas de grande movimentação, trazendo mais segurança e tranquilidade para os pedestres. Com certeza, elas vão ajudar a salvar muitas vidas," afirmou Mariana Carvalho, durante o evento.

As passarelas foram instaladas em pontos críticos da BR-364, onde há um alto fluxo de pedestres e veículos, reduzindo significativamente os riscos de acidentes. São vias complementares aos viadutos que foram construídos nas marginais, significando uma rota exclusiva para pedestres que transitam pelas marginais da rodovia, onde existem vários comércios, incluindo os especializados em serviços de mecânica e autopeças. As localizações incluem:

Km 712 - Próximo à loja Havan; Km 711 - Proximidades do Atacadão; Km 710 - Acesso à FIMCA; Km 709 - Res. Morar Melhor/Posto Carga Pesada; Km 703 - Bairro Novo; Km 698 - Hospital de Amor Amazônia.

Divulgação

Construídas com um sistema estrutural misto, combinando travessia metálica e rampas de acesso em concreto, as passarelas representam um investimento total de aproximadamente R$ 4,5 milhões, fruto de emendas parlamentares indicadas por Mariana Carvalho, e contrapartida do Ministério dos Transportes. Este projeto demonstra a efetividade da atuação de Mariana enquanto deputada federal, onde sempre priorizou projetos que asseguram a qualidade de vida e segurança em Rondônia.

Durante seus dois mandatos como deputada federal, Mariana Carvalho destacou-se pela capacidade de articular recursos e promover projetos que impactam diretamente a população. Entre suas inúmeras contribuições para Porto Velho estão a pavimentação da estrada de Santo Antônio, a revitalização do Ginásio Vinícius Danin, e a reforma da enfermaria do Hospital Santa Marcelina. Mariana também foi responsável pela instalação dos Centros de Inovação Tecnológica do IFRO, pela pavimentação da Avenida Rio de Janeiro, e por várias outras obras que melhoraram significativamente a infraestrutura da cidade.

Além das passarelas entregues, outras obras fazem parte do portfólio da pré-candidata a prefeita, Mariana Carvalho, por meio de seu mandato como deputada federal: Eco Parque Mocambo, a Praça Alphaville, a Praça das Camélias, a Praça da Juventude, a revitalização da Estrada dos Periquitos, e a reforma e ampliação da Maternidade Mãe Esperança. Esses projetos, todos fruto da articulação de recursos por Mariana, reforçam seu compromisso contínuo com o desenvolvimento de Porto Velho.

A pré-candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, enfatizou seu compromisso com a cidade e sua população. "Minha trajetória sempre foi pautada por ações concretas que trazem benefícios reais para nossa comunidade. Continuarei lutando por mais segurança, saúde e infraestrutura para todos," afirmou.

A entrega das passarelas na BR-364 é um exemplo claro do impacto positivo que uma gestão comprometida pode ter na vida das pessoas. Porto Velho está em constante evolução, e a liderança de Mariana Carvalho tem sido, e promete continuar sendo, um fator decisivo nesse processo.

Mariana Carvalho também destacou a importância da parceria com o prefeito Hildon Chaves, que tem administrado os recursos com lisura e transparência. "O prefeito Hildon Chaves tem sido um grande parceiro, administrando com competência e dando visibilidade às nossas emendas. Um exemplo claro dessa parceria é a nova rodoviária de Porto Velho, que representa um marco para a cidade e um avanço significativo para nossa infraestrutura," concluiu Mariana.