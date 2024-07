Fábricas de Cultura levam apresentações e atividades gratuitas para a Oswald de Andrade

Todas as unidades do programa Fábricas de Cultura estarão reunidas no edifício Oswald de Andrade, no Bom Retiro, região central de São Paulo, entre os dias 4 e 6 de julho, para uma série de atividades gratuitas, além de uma Feira de Economia Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo. O programa tem a missão de engajar os jovens na construção de uma sociedade em que a arte, cultura e tecnologia são vivenciadas como oportunidades de transformação.

Começando nesta quinta-feira (4), as unidades geridas pelas Organizações Sociais Catavento Cultural e Educacional e Poiesis celebrarão os aprendizados proporcionados pelas linguagens de Dança e Teatro, com apresentações do Núcleo Luz, Projeto Espetáculo e de Capoeira. Já no dia 5 de julho, será a vez de compartilhar apresentações musicais com Banda Sinfônica, Orquestra de Cordas, Coral Afro e Bateria de Escola de Samba.

Fechando a programação, no domingo (7), acontecerá a Feira de Economia Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo, que reunirá produções autorais de aprendizes do programa dos cursos de cultura maker, artes visuais, fotografia, bordados e adereços, e frequentadores do programa – alguns deles que já se destacam como empreendedores nos seus territórios.

Será uma excelente oportunidade também para conhecer mais sobre as Fábricas de Cultura e saber como fazer para participar de tudo que elas oferecem. É uma ampla variedade de opções para conhecimento, diversão e perspectivas de trabalho na importante cadeia da cultura e economia criativa.

As 15 unidades das Fábricas de Cultura espalhadas pelas periferias da capital e cidades de Diadema, São Bernardo do Campo, Osasco, Iguape e Santos oferecem à população uma diversa e intensa programação cultural, sempre gratuita. Dentre as atividades estão cursos de música, dança, teatro, circo, artes visuais, audiovisual, maker, robótica, games, drones, além de shows musicais, sessões de cinema, festivais, estúdios de gravação e bibliotecas com acervo físico e digital.

Confira abaixo a programação completa:

4 de julho

14h – Núcleo Luz

Apresentação de cena do espetáculo Okinosmóv – Um ballet nada russo, de Chris Belluomini.

14h30 – Projeto espetáculo (FC Curuçá)

Apresentação de cenas do Projeto Espetáculo – Muros para sonhar, ruas para acordar.

15h15 – Projeto espetáculo (FC Brasilândia)

Apresentação de cenas do Projeto Espetáculo Picadeiro Místico, que reúne circo e dança na sua composição

16h – Pausa

16h30 – Ateliê de Capoeira (FC Curuçá)

Apresentação da pesquisa realizada no ateliê Capoeira da Fábrica de Cultura Vila Curuçá.

5 de julho

14h – Musicando – Orquestra Jovem de Cordas

A Orquestra Jovem de Cordas compartilhará com o público um repertório baseado em compositores brasileiros, como a Brasiliana n°4 de Alexandre Schubert e Miniatura Pernambucana XXXII (Serenata e dança de fita) de Beetholven Cunha – Compositor e Maestro que também ocupa a Direção Artística dos Grupos do Musicando

14h45 – Coral Afro (FC Capão Redondo)

O Coral Afro apresentará um mix de repertório autoral e sambas consagrados.

15h30 – Musicando – Banda Sinfônica Jovem

A Banda Sinfônica Jovem, irá apresentar um repertório eclético passando por clássicos da MPB, como o Não deixe o Samba Morrer, músicas populares internacionais, como Happy de Pharrell Williams e obras de compositores consagrados Brasileiros, como a Miniatura Pernambucana de Beetholven Cunha.

16h15 – Pausa

16h30 – Bateria Escola de Samba (FC Brasilândia)

Apresentação da pesquisa realizada no Ateliê de Bateria de Escola de Samba da Fábrica de Cultura Brasilândia.

6 de julho

Das 11h às 17h: Feira de Economia Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo

Barracas com as produções dos ateliês das Fábricas de Cultura, serão expostas criações relacionadas à cultura maker, artes visuais, fotografia, bordados e adereços, desenho pintura e xilogravura. Além disso, ao longo do dia, o evento contará com ações interativas relacionadas à tecnologia, como por exemplo, games, drones, fliperamas e batalha de robôs.